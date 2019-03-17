"Айнтрахт" обыграл "Нюрнберг" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" одержал победу над "Нюрнбергом".
Благодаря победе франкфуртский клуб сократил отставание от менхенгладбахской "Боруссии", занимающей 4-е место, до одного очка. "Нюрнберг" по-прежнему занимает последнее место в чемпионате.
"Айнтрахт" - "Нюрнберг" 1:0
Гол: Хинтереггер, 31 - 1:0
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Туре, Хинтереггер, Фернандес, Хасебе, Роде, Гачинович, Костич (Виллемс, 86), Гонсалу Пасиенсия (Аллер, 63), Йович (Ребич, 76).
"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Бауэр, Мюль, Левен, Тилльманн (Салли, 59), Эррас, Беренс, Керк, Кубо (Марграйттер, 83), Исхак (Кнелль, 68).
Предупреждение: Салли (69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|2
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13