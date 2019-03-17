"Айнтрахт" обыграл "Нюрнберг" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" одержал победу над "Нюрнбергом".

Благодаря победе франкфуртский клуб сократил отставание от менхенгладбахской "Боруссии", занимающей 4-е место, до одного очка. "Нюрнберг" по-прежнему занимает последнее место в чемпионате.

"Айнтрахт" - "Нюрнберг" 1:0

Гол: Хинтереггер, 31 - 1:0

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Туре, Хинтереггер, Фернандес, Хасебе, Роде, Гачинович, Костич (Виллемс, 86), Гонсалу Пасиенсия (Аллер, 63), Йович (Ребич, 76).

"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Бауэр, Мюль, Левен, Тилльманн (Салли, 59), Эррас, Беренс, Керк, Кубо (Марграйттер, 83), Исхак (Кнелль, 68).

Предупреждение: Салли (69).

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