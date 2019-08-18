"Айнтрахт" одержал победу над "Хоффенхаймом" в матче 1-го тура Бундеслиги

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"Айнтрахт" одержал победу над "Хоффенхаймом" в матче 1-го тура Бундеслиги

"Айнтрахт" минимально обыграл "Хоффенхаймом" (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Германии.

Победный гол забил защитник Мартин Хинтереггер.

"Айнтрахт Ф" - "Хоффенхайм" - 1:0 (1:0)

Гол: Хинтереггер, 1.

"Айнтрахт Ф": Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Фернандеш, Кор (Роде, 65), Костич, Гачинович (Торро, 88), Камада (Гонсалу Пасьенсия, 71), Ребич.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Бичакчич, Пош, Руди, Кадержабек, Рупп (Самассеку, 64), Цубер, Гайгер (Бельфодиль, 71), Сков (Грифо, 76), Бебу.

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