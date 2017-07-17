"Айнтрахт" опередил "Рому" в борьбе за Виллемса

Защитник ПСВ Йетро Виллемс продолжит карьеру в Бундеслиге, сообщает немецкая пресса.

О трансфере 23-летнего голландца договорился "Айнтрахт". Эту информацию подтвердил спортивный директор франкфуртского клуба Фреди Бобич.

Ранее сообщалось, что "Рома" близка к подписанию Виллемса за девять миллионов евро. | http://soccernews.ru