"Айнтрахт" опередил "Рому" в борьбе за Виллемса

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"Айнтрахт" опередил "Рому" в борьбе за Виллемса

Защитник ПСВ Йетро Виллемс продолжит карьеру в Бундеслиге, сообщает немецкая пресса.

О трансфере 23-летнего голландца договорился "Айнтрахт". Эту информацию подтвердил спортивный директор франкфуртского клуба Фреди Бобич.

Ранее сообщалось, что "Рома" близка к подписанию Виллемса за девять миллионов евро. | http://soccernews.ru

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