"Айнтрахт" отклонил 40-миллионное предложение "Интера" по Костичу

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"Айнтрахт" отклонил 40-миллионное предложение "Интера" по Костичу

Миланский "Интер" пытался купить полузащитника "Айнтрахта" Филипа Костича, сообщает Bild.

По сведениям издания, за 26-летнего серба "нерадзурри" предложили 40 миллионов евро, однако немецкий клуб ответил отказом.

Костич выступает за "Айнтрахт" с августа 2018 года, сыграл 55 матчей, забил 14 голов и сделал 16 ассистов.

Контракт хавбека с "орлами" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

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