"Айнтрахт" отрицает наличие договорённости с "Реалом" по трансферу Йовича
Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич опроверг слухи о договорённости с мадридским "Реалом" по трансферу нападающего Луки Йовича.
"Между клубами не было контактов. Мне сейчас незачем использовать ложь во спасение. Представители "Реала" действительно ещё не связывались с нами. Я их очень хорошо знаю", - цитирует функционера ESPN.
Ранее сообщалось, что "Реал" и "Айнтрахт" согласовали переход 21-летнего серба за 60 миллионов евро. Также утверждалось, что немецкий клуб хочет включить в сделку форварда "бланкос" Мариано Диаса.
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|6
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|Хоффенхайм
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|Вердер Бремен
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|Штутгарт
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