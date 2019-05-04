"Айнтрахт" отрицает наличие договорённости с "Реалом" по трансферу Йовича

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"Айнтрахт" отрицает наличие договорённости с "Реалом" по трансферу Йовича

Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич опроверг слухи о договорённости с мадридским "Реалом" по трансферу нападающего Луки Йовича.

"Между клубами не было контактов. Мне сейчас незачем использовать ложь во спасение. Представители "Реала" действительно ещё не связывались с нами. Я их очень хорошо знаю", - цитирует функционера ESPN.

Ранее сообщалось, что "Реал" и "Айнтрахт" согласовали переход 21-летнего серба за 60 миллионов евро. Также утверждалось, что немецкий клуб хочет включить в сделку форварда "бланкос" Мариано Диаса.

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