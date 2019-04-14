"Айнтрахт" перед ответной игрой в Лиге Европы проиграл "Аугсбургу"
В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" на своем стадионе проиграл "Аугсбургу".
"Аугсбург" благодаря победе поднялся на 14-е место. "Айнтрахт" остался на четвертой позиции. Напомним, что 18 апреля франкфуртский клуб ждет ответная игра с "Бенфикой" (первая игра 2:4) в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
"Айнтрахт" - "Аугсбург" 1:3
Голы: Гонсалу Пасиенсия, 14 - 1:0, Рихтер, 31 - 1:1, Рихтер, 45 - 1:2, Грегорич, 84 - 1:3
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Туре, Хинтереггер (Ндика, 26), Роде (де Гузман, 66), Хасебе, Костич, Фернандес, Ребич, Йович, Гонсалу Пасиенсия (Гачинович, 54).
"Аугсбург": Кобель (Люте, 40), Шмид, Стафилидис, Гауэлеу, Байер, Хан, Грегорич, Ку Чжа Чхоль (Янкер, 90), Рихтер, Хедира, Финнбогасон (Шибер, 83).
Предупреждения: Фернандес (41), Грегорич (45), Ребич (69).
Удаление: Фернандес (47).
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|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|51
|6
|Хоффенхайм
|29
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|7
|Вердер Бремен
|29
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|Байер Леверкузен
|29
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|9
|Вольфсбург
|29
|45
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|Фортуна Дюссельдорф
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|37
|11
|Герта
|29
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|12
|Майнц 05
|29
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|13
|Фрайбург
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|Аугсбург
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|29
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|Штутгарт
|29
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|17
|ФК Нюрнберг
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