"Айнтрахт" перед ответной игрой в Лиге Европы проиграл "Аугсбургу"

В рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" на своем стадионе проиграл "Аугсбургу".

"Аугсбург" благодаря победе поднялся на 14-е место. "Айнтрахт" остался на четвертой позиции. Напомним, что 18 апреля франкфуртский клуб ждет ответная игра с "Бенфикой" (первая игра 2:4) в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

"Айнтрахт" - "Аугсбург" 1:3

Голы: Гонсалу Пасиенсия, 14 - 1:0, Рихтер, 31 - 1:1, Рихтер, 45 - 1:2, Грегорич, 84 - 1:3

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Туре, Хинтереггер (Ндика, 26), Роде (де Гузман, 66), Хасебе, Костич, Фернандес, Ребич, Йович, Гонсалу Пасиенсия (Гачинович, 54).

"Аугсбург": Кобель (Люте, 40), Шмид, Стафилидис, Гауэлеу, Байер, Хан, Грегорич, Ку Чжа Чхоль (Янкер, 90), Рихтер, Хедира, Финнбогасон (Шибер, 83).

Предупреждения: Фернандес (41), Грегорич (45), Ребич (69).

Удаление: Фернандес (47).

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