"Айнтрахт" перехватил трансферную цель ЦСКА и "Краснодара"
Фото: инстаграм "Айнтрахта"/Автор неизвестен
Франкфуртский "Айнтрахт" на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда "Ривер Плейта" Сантоса Борре.
Сообщается, что контракт с колумбийским нападающим подписан до лета 2025 года, Борре пришел в немецкий клуб на правах свободного агента.
Ранее игроком интересовались московский ЦСКА и "Краснодар".
В прошедшем сезоне колумбиец сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18