"Айнтрахт" перехватил трансферную цель ЦСКА и "Краснодара"

Фото: инстаграм "Айнтрахта"/Автор неизвестен

Франкфуртский "Айнтрахт" на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда "Ривер Плейта" Сантоса Борре.

Сообщается, что контракт с колумбийским нападающим подписан до лета 2025 года, Борре пришел в немецкий клуб на правах свободного агента.

Ранее игроком интересовались московский ЦСКА и "Краснодар".

В прошедшем сезоне колумбиец сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

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