"Айнтрахт" перехватил трансферную цель "Краснодара" и ЦСКА
Нападающий "Ривер Плейт"
По информации журналиста Фабрицио Романо, "Айнтрахт" уже согласовал переход 25-летнего футболиста.
Колумбийцем также интересовались "Краснодар" и ЦСКА, но клуб Бундеслиги действовал оперативнее.
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