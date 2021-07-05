"Айнтрахт" перехватил трансферную цель "Краснодара" и ЦСКА

Фото твиттер "Ривер Плейт"

Нападающий "Ривер Плейт" Рафаэль Сантос Борре продолжит карьеру в Германии, а не в России.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Айнтрахт" уже согласовал переход 25-летнего футболиста.

Колумбийцем также интересовались "Краснодар" и ЦСКА, но клуб Бундеслиги действовал оперативнее.

Сантос Борре присоединится к "Айнтрахту" на правах свободного агента. Его рыночная стоимость - 17 миллионов евро.