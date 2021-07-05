"Айнтрахт" перехватил трансферную цель "Краснодара" и ЦСКА

Теги айнтрахт франкфуртцска москвакраснодаррафаэль сантос борретрансферы

"Айнтрахт" перехватил трансферную цель "Краснодара" и ЦСКА

Фото твиттер "Ривер Плейт"

Нападающий "Ривер Плейт" 

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Айнтрахт" уже согласовал переход 25-летнего футболиста.

Колумбийцем также интересовались "Краснодар" и ЦСКА, но клуб Бундеслиги действовал оперативнее.
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Федун выступил за увольнение Черчесова из сборной России

Федун выступил за увольнение Черчесова из сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов