"Айнтрахт" переиграл "Виторию", "Арсенал" разгромил "Стандард"

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"Айнтрахт" переиграл "Виторию", "Арсенал" разгромил "Стандард"

"Айнтрахт" обыграл "Виторию" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. 

В параллельном матче группы F "Арсенал" разгромил "Стандард".

"Витория Гимарайнш" - "Айнтрахт Ф" - 0:1 (0:1)

Гол: Н`Дика, 36.

"Витория Гимарайнш": Мигел Силва, Сако (Рошинья, 65), Тапсоба, Анин, Педран, Агу, Лукас Эванжелиста, Поа, Эдвардс, Бонатини (Бруну Дуарте, 65), Давидсон (Андре Перейра, 78).

"Айнтрахт Ф": Реннов, Хинтереггер, Дурм (Да Коста, 78), Туре, Н`Дика, Фернандеш, Роде (Камада, 60), Костич, Соу, Гонсалу Пасьенсия (Дост, 68), Андре Силва.

"Арсенал" - "Стандард Л" - 4:0 (3:0)

Голы: Мартинелли, 13 - 1:0, Мартинелли, 16 - 2:0, Уиллок, 22 - 3:0, Себальос, 57 - 4:0.

"Арсенал": Мартинес, Мустафи, Бельерин, Тирни, Холдинг, Себальос, Мэйтланд-Найлс (Пепе, 66), Торрейра, Уиллок (Гендузи, 74), Нелсон (Обамеянг, 79), Мартинелли.

"Стандард Л": Милинкович-Савич, Лаифис, Войвода, Ванхейсден, Гавори, Мпоку, Бастьен, Цимирот, Лестьенн (Амалла, 80), Больевич (Карсела-Гонсалес, 59), Эмон (Авенатти, 73).

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