"Айнтрахт" победил "РБ Лейпциг" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги

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"Айнтрахт" победил "РБ Лейпциг" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.

Победы одержали "Унион", "Падерборн", "Айнтрахт", "Герта" и менхенгладбахская "Боруссия", которые обыграли "Аугсбург", "Фрайбург", "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" и "Майнц" соответственно.

"Унион" – "Аугсбург" - 2:0

Голы: 1:0 – 47 Суботич, 2:0 – 61 Ингвартсен.

"Унион": Гикевич, Триммель, Суботич, Шлоттербек, Ленц, Андрих (Кроос, 79), Гентнер, Фридрих, Андерссон, Ингвартсен (Рюэрсон, 87), Уджа (Бюльтер, 72).

"Аугсбург": Коубек, Едвай, Удуохай, Гауэлеу, Макс, Хан, Байер, Варгас (Финнбогасон, 77), Хедира (Левен, 70), Рихтер, Нидерлехнер.
 

"Фрайбург" – "Падерборн" - 0:2

Голы: 0:1 – 48 Антви-Аджей, 0:2 – 84, пенальти Сабири.

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кох, Хайнц, Шмид, Абраши (Грифо, 46), Хаберер, Квон Чхан Хун (Вальдшмидт, 71), Гульде (Хефлер, 56), Хелер, Петерсен.

"Падерборн": Цингерле, Коллинз, Штродик, Янс, Шонлау, Василиадис, Антви-Аджей, Сабири (Цолински, 88), Гьясула (Хюнемайер, 76), Прегер, Србены (Хольтманн, 62).

Удаление: Коллинз (59).
 

"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 2:0

Голы: 1:0 – 48 Туре, 2:0 – 90 Костич.

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Абраам, Ндика, Чендлер (да Кошта, 88), Соу, Роде, Гачинович (Кор, 90), Костич, Туре, Дост (Пасиенсия, 77).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Хальстенберг, Упамекано, Адамс (Лукман, 71), Лаймер (Поульсен, 66), Нкунку, Айдара (Форсберг, 80), Забитцер, Шик, Вернер.
 

"Вольфсбург" – "Герта" - 1:2

Голы: 1:0 – 68 Мехмеди, 1:1 – 74 Торунарига, 1:2 – 90 Лукебакио.

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Мбабу, Руссийон, Тиссеран, Арнольд (Гинчек, 89), Шлагер, Брекало (Мехмеди, 63), Гилавоги, Штеффен (Жоао Виктор, 82), Вегорст.

"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Миттельштедт, Торунарига, Штарк, Вольф, Груйич, Лукебакио (Зельке, 90), Аскасибар, Дилросун (Эссвайн, 76), Шелбред.
 

"Боруссия М" – "Майнц" - 3:1

Голы: 0:1 – 11 Квайсон, 1:1 – 24 Плеа, 2:1 – 76 Плеа, 3:1 – 88 Нойхаус.

"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вендт, Джонсон (Хофманн, 87), Закария, Крамер, Херрманн, Плеа, Тюрам (Эмболо, 73), Штиндль (Нойхаус, 73).

"Майнц": Центнер, Ниакате, Аарон Мартин (Бросински, 46), Хак (Озтуналы, 81), Сен-Жюст, Квайсон, Баку, Онисиво, Боэтиюс, Пьер-Габриэль (Баррейро, 67), Матета.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 19 40
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 19 38
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 36
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 19 36
5 Шальке Шальке 18 33
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 18 31
7 Фрайбург Фрайбург 19 29
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 27
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 19 24
10 Вольфсбург Вольфсбург 19 24
11 Унион Берлин Унион Берлин 19 23
12 Аугсбург Аугсбург 19 23
13 Герта Герта 19 22
14 Кельн Кельн 19 20
15 Майнц 05 Майнц 05 19 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 18 17
17 Падерборн Падерборн 19 15
18 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 18 15
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