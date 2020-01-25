"Айнтрахт" победил "РБ Лейпциг" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.

Победы одержали "Унион", "Падерборн", "Айнтрахт", "Герта" и менхенгладбахская "Боруссия", которые обыграли "Аугсбург", "Фрайбург", "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" и "Майнц" соответственно.

"Унион" – "Аугсбург" - 2:0

Голы: 1:0 – 47 Суботич, 2:0 – 61 Ингвартсен.

"Унион": Гикевич, Триммель, Суботич, Шлоттербек, Ленц, Андрих (Кроос, 79), Гентнер, Фридрих, Андерссон, Ингвартсен (Рюэрсон, 87), Уджа (Бюльтер, 72).

"Аугсбург": Коубек, Едвай, Удуохай, Гауэлеу, Макс, Хан, Байер, Варгас (Финнбогасон, 77), Хедира (Левен, 70), Рихтер, Нидерлехнер.



"Фрайбург" – "Падерборн" - 0:2

Голы: 0:1 – 48 Антви-Аджей, 0:2 – 84, пенальти Сабири.

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кох, Хайнц, Шмид, Абраши (Грифо, 46), Хаберер, Квон Чхан Хун (Вальдшмидт, 71), Гульде (Хефлер, 56), Хелер, Петерсен.

"Падерборн": Цингерле, Коллинз, Штродик, Янс, Шонлау, Василиадис, Антви-Аджей, Сабири (Цолински, 88), Гьясула (Хюнемайер, 76), Прегер, Србены (Хольтманн, 62).

Удаление: Коллинз (59).



"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 2:0

Голы: 1:0 – 48 Туре, 2:0 – 90 Костич.

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Абраам, Ндика, Чендлер (да Кошта, 88), Соу, Роде, Гачинович (Кор, 90), Костич, Туре, Дост (Пасиенсия, 77).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Хальстенберг, Упамекано, Адамс (Лукман, 71), Лаймер (Поульсен, 66), Нкунку, Айдара (Форсберг, 80), Забитцер, Шик, Вернер.



"Вольфсбург" – "Герта" - 1:2

Голы: 1:0 – 68 Мехмеди, 1:1 – 74 Торунарига, 1:2 – 90 Лукебакио.

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Мбабу, Руссийон, Тиссеран, Арнольд (Гинчек, 89), Шлагер, Брекало (Мехмеди, 63), Гилавоги, Штеффен (Жоао Виктор, 82), Вегорст.

"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Миттельштедт, Торунарига, Штарк, Вольф, Груйич, Лукебакио (Зельке, 90), Аскасибар, Дилросун (Эссвайн, 76), Шелбред.



"Боруссия М" – "Майнц" - 3:1

Голы: 0:1 – 11 Квайсон, 1:1 – 24 Плеа, 2:1 – 76 Плеа, 3:1 – 88 Нойхаус.

"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вендт, Джонсон (Хофманн, 87), Закария, Крамер, Херрманн, Плеа, Тюрам (Эмболо, 73), Штиндль (Нойхаус, 73).

"Майнц": Центнер, Ниакате, Аарон Мартин (Бросински, 46), Хак (Озтуналы, 81), Сен-Жюст, Квайсон, Баку, Онисиво, Боэтиюс, Пьер-Габриэль (Баррейро, 67), Матета.

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