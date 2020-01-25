"Айнтрахт" победил "РБ Лейпциг" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги
В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.
Победы одержали "Унион", "Падерборн", "Айнтрахт", "Герта" и менхенгладбахская "Боруссия", которые обыграли "Аугсбург", "Фрайбург", "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" и "Майнц" соответственно.
"Унион" – "Аугсбург" - 2:0
Голы: 1:0 – 47 Суботич, 2:0 – 61 Ингвартсен.
"Унион": Гикевич, Триммель, Суботич, Шлоттербек, Ленц, Андрих (Кроос, 79), Гентнер, Фридрих, Андерссон, Ингвартсен (Рюэрсон, 87), Уджа (Бюльтер, 72).
"Аугсбург": Коубек, Едвай, Удуохай, Гауэлеу, Макс, Хан, Байер, Варгас (Финнбогасон, 77), Хедира (Левен, 70), Рихтер, Нидерлехнер.
"Фрайбург" – "Падерборн" - 0:2
Голы: 0:1 – 48 Антви-Аджей, 0:2 – 84, пенальти Сабири.
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Кох, Хайнц, Шмид, Абраши (Грифо, 46), Хаберер, Квон Чхан Хун (Вальдшмидт, 71), Гульде (Хефлер, 56), Хелер, Петерсен.
"Падерборн": Цингерле, Коллинз, Штродик, Янс, Шонлау, Василиадис, Антви-Аджей, Сабири (Цолински, 88), Гьясула (Хюнемайер, 76), Прегер, Србены (Хольтманн, 62).
Удаление: Коллинз (59).
"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 2:0
Голы: 1:0 – 48 Туре, 2:0 – 90 Костич.
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Абраам, Ндика, Чендлер (да Кошта, 88), Соу, Роде, Гачинович (Кор, 90), Костич, Туре, Дост (Пасиенсия, 77).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Хальстенберг, Упамекано, Адамс (Лукман, 71), Лаймер (Поульсен, 66), Нкунку, Айдара (Форсберг, 80), Забитцер, Шик, Вернер.
"Вольфсбург" – "Герта" - 1:2
Голы: 1:0 – 68 Мехмеди, 1:1 – 74 Торунарига, 1:2 – 90 Лукебакио.
"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Мбабу, Руссийон, Тиссеран, Арнольд (Гинчек, 89), Шлагер, Брекало (Мехмеди, 63), Гилавоги, Штеффен (Жоао Виктор, 82), Вегорст.
"Герта": Ярстейн, Клюнтер, Миттельштедт, Торунарига, Штарк, Вольф, Груйич, Лукебакио (Зельке, 90), Аскасибар, Дилросун (Эссвайн, 76), Шелбред.
"Боруссия М" – "Майнц" - 3:1
Голы: 0:1 – 11 Квайсон, 1:1 – 24 Плеа, 2:1 – 76 Плеа, 3:1 – 88 Нойхаус.
"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вендт, Джонсон (Хофманн, 87), Закария, Крамер, Херрманн, Плеа, Тюрам (Эмболо, 73), Штиндль (Нойхаус, 73).
"Майнц": Центнер, Ниакате, Аарон Мартин (Бросински, 46), Хак (Озтуналы, 81), Сен-Жюст, Квайсон, Баку, Онисиво, Боэтиюс, Пьер-Габриэль (Баррейро, 67), Матета.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|19
|40
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|3
|Бавария Мюнхен
|18
|36
|4
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|5
|Шальке
|18
|33
|6
|Байер Леверкузен
|18
|31
|7
|Фрайбург
|19
|29
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
|19
|23
|12
|Аугсбург
|19
|23
|13
|Герта
|19
|22
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|18
|16
|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Падерборн
|19
|15
|18
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15