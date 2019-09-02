"Айнтрахт" подписал форварда сборной Португалии
Португальский нападающий "Милана" Андре Силва перешел в "Айнтрахт", сообщает официальный сайт клуба.
Немецкий клуб арендовал футболиста до лета 2021 года. При этом, форвард "Айнтрахта" Анте Ребич перешел в "Милан" на правах аренды на два года.
23-летний Силва выступал за "Милан" с 2017 года, провел за клуб 41 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду "Севилье". Ранее играл за "Порту". За сборную Португалии сыграл 33 матча и забил 15 мячей.
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