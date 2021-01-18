"Айнтрахт" потроллил "Реал" из-за Йовича
Пресс-служба "Айнтрахта" с юмором отреагировала на дубль форварда Луки Йовича в первом матче после возвращения в клуб.
"Орлы" в твиттере обратились к мадридскому "Реалу", который отдал серба в аренду: "Вам просто нужно было выпускать его на поле. Какое прекрасное возвращение домой, Лука!".
Tan solo había que ponerlo... ¡Qué gran vuelta a casa, Luka! ⚽️⚽️ #JovicIsBack pic.twitter.com/sqctIjHetd— Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) January 17, 2021
Статистика указывает, что Йович за 28 минут в "Айнтрахте" забил столько же, сколько за 32 матча в составе "Реала".
Летом 2019 года "сливочные" купили нападающего за 60 миллионов евро.
Не пропустите: Лунин дебютирует за "Реал" в матче Кубка Испании против "Алькойяно". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Рубин" объявил об уходе 21-летнего воспитанника
-
Куман высказался об удалении Месси, ударившего соперника по голове
-
Де Брюйне сделал юбилейный ассист в составе "Манчестер Сити"
-
Пирло подвёл итоги проигранного матча с "Интером"
-
Тарасов не собирается завершать карьеру
-
Месси могут дисквалифицировать на 4 матча
-
"Айнтрахт" потроллил "Реал" из-за Йовича
-
СМИ узнали детали контракта Крамаренко с ЦСКА
-
Тренер "Атлетика" Марселино благодаря победе над "Барселоной" стал автором уникального достижения
-
"Ливерпуль" выдал худший старт сезона в АПЛ при Клоппе
-
Новичок "Спартака" Хендрикс пообещал учить русский язык
-
"Фенербахче" анонсировал трансфер Озила
-
1
Месси впервые был удалён в составе "Барселоны" за удар игрока "Атлетика"
-
Главные новости дня: 17 января
-
1
"Атлетик" завоевал Суперкубок Испании, одолев в финале "Барселону"
-
Возвращение ПСЖ на вершину, неожиданные поражения "Марселя" и "Лиона": все результаты 20-го тура Лиги 1
-
"Лион" проиграл "Метцу" в матче Лиги 1
-
"Интер" обыграл "Ювентус" и догнал по очкам лидирующий "Милан"
-
Московское "Динамо" проиграло "Леху" в товарищеском матче
-
"Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20