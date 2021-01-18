"Айнтрахт" потроллил "Реал" из-за Йовича

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"Айнтрахт" потроллил "Реал" из-за Йовича

Пресс-служба "Айнтрахта" с юмором отреагировала на дубль форварда Луки Йовича в первом матче после возвращения в клуб.

"Орлы" в твиттере обратились к мадридскому "Реалу", который отдал серба в аренду: "Вам просто нужно было выпускать его на поле. Какое прекрасное возвращение домой, Лука!".

Статистика указывает, что Йович за 28 минут в "Айнтрахте" забил столько же, сколько за 32 матча в составе "Реала".

Летом 2019 года "сливочные" купили нападающего за 60 миллионов евро.

Не пропустите: Лунин дебютирует за "Реал" в матче Кубка Испании против "Алькойяно". | http://soccernews.ru
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