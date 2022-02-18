"Айнтрахт" продлил контракт с 38-летним Хасебе до 2027 года

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"Айнтрахт" продлил контракт с 38-летним Хасебе до 2027 года

Фото твиттер "Айнтрахта"

"Айнтрахт" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Макото Хасебе.

Стороны продлили контракт до лета 2027 года. При этом японцу в январе исполнилось 38 лет.

Дело в том, что хавбек отыграет за команду из Франкфурта до конца сезона 2022/23, после чего завершит карьеру и войдёт в тренерский штаб "орлов".

Хасебе выступает за "Айнтрахт" с июля 2014 года, провёл 256 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

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