"Айнтрахт" проиграл "Майнцу"
В 33-м туре немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" проиграл "Майнцу".
Отметим, что "Майнц" остался на 12-м месте, а франкфуртский клуб (6-е место) упустил шанс пробиться в зону Лиги Чемпионов.
"Айнтрахт" - "Майнц" 0:2
Голы: Уджа, 53 - 0:1, Уджа, 57 - 0:2
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Абраам, Фалетт (Аллер, 61), да Кошта, Костич, Фернандес (де Гузман, 61), Гачинович, Хасебе, Ребич, Йович (Гонсалу Пасиенсия, 77).
"Майнц": Мюллер, Хак, Бросински (Донати, 46), Ниакате, Аарон Мартин, Кунде, Латца (Баку, 81), Гбамен, Боэтиюс, Матета, Уджа (Бунгерт, 90).
Предупреждения: Ниакате (23), Костич (77).
Читайте также: Песнь льда и пламени. Как Фареры стали настоящей футбольной нацией. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дзюба ждет предложения из Англии
-
Азар - лучший плеймейкер АПЛ в текущем сезоне
-
2
"Реал" установил клубный антирекорд в 21 веке
-
"Барселона" - "Хетафе" - 2:0, "Реал Сосьедад" - "Реал" - 3:1, "Атлетико" - "Севилья" - 1:1 (видеообзоры матчей Примеры)
-
"Десна" разобралась с "Олимпиком" и другие результаты 28-го тура УПЛ
-
"Барселона" на "Камп Ноу" обыграла "Хетафе", "Реал" проиграл "Реал Сосьедаду"
-
Клопп: "Поздравляю "Манчестер Сити" и горжусь "Ливерпулем"
-
Результаты 37-го тура испанской Примеры
-
"Айнтрахт" проиграл "Майнцу"
-
"Наполи" добыл выездную победу над СПАЛ
-
ЦСКА уступил "Зениту" в 28-м туре РПЛ
-
Гвардиола поблагодарил "Ливерпуль" за борьбу в чемпионате
-
"Аякс" уже отпраздновал чемпионство, несмотря на то, что у ПСВ есть математические шансы догнать их
-
"Лилль" одержал победу над "Бордо"
-
"Фрозиноне" - "Удинезе" - 1:3, "Сампдория" - "Эмполи" - 1:2 (видеообзоры матчей Серии А)
-
Три футболиста разделили звание лучшего бомбардира АПЛ
-
"Ливерпуль" стал первым клубом в истории АПЛ, не ставшим чемпионом с одним поражением за сезон
-
Гвардиола завоевал 26-й трофей в тренерской карьере
-
"Манчестер Сити" - первая команда с 2009 года, защитившая чемпионство АПЛ
-
"Челси" и "Тоттенхэм" финишировали в топ-4 и другие результаты 38-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|33
|75
|2
|Боруссия Дортмунд
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|33
|55
|5
|Байер Леверкузен
|33
|55
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|33
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер Бремен
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|33
|41
|12
|Майнц 05
|33
|40
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|33
|19