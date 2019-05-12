В 33-м туре немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" проиграл "Майнцу".

Отметим, что "Майнц" остался на 12-м месте, а франкфуртский клуб (6-е место) упустил шанс пробиться в зону Лиги Чемпионов.

"Айнтрахт" - "Майнц" 0:2

Голы: Уджа, 53 - 0:1, Уджа, 57 - 0:2

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Абраам, Фалетт (Аллер, 61), да Кошта, Костич, Фернандес (де Гузман, 61), Гачинович, Хасебе, Ребич, Йович (Гонсалу Пасиенсия, 77).

"Майнц": Мюллер, Хак, Бросински (Донати, 46), Ниакате, Аарон Мартин, Кунде, Латца (Баку, 81), Гбамен, Боэтиюс, Матета, Уджа (Бунгерт, 90).

Предупреждения: Ниакате (23), Костич (77).

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