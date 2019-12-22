"Айнтрахт" проиграл "Падерборну" в матче Бундеслиги

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"Айнтрахт" проиграл "Падерборну" в матче Бундеслиги

В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" на выезде уступил "Падерборну".

"Падерборн" по-прежнему замыкает турнирную таблицу, а "Айнтрахт" занимает 13-е место.

"Падерборн" - "Айнтрахт" 2:1

Голы: Сабири, 9 - 1:0, Шонлау, 41 - 2:0, Дост, 72 - 2:1

"Падерборн": Цингерле, Коллинз, Янс, Шонлау, Килиан, Гьясула, Антви-Аджей, Сабири, Прегер (Хюнемайер, 86), Мамба (Михель, 67), Цолински (Каули, 79).

"Айнтрахт": Видвальд, Чендлер, Фалетт, Ндика, да Кошта, Фернандес (Андре Силва, 46), Хасебе, Костич, Кор (Соу, 65), Гачинович (Камада, 76), Дост.   

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8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 17 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 16 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 15
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