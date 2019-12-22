"Айнтрахт" проиграл "Падерборну" в матче Бундеслиги
В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" на выезде уступил "Падерборну".
"Падерборн" по-прежнему замыкает турнирную таблицу, а "Айнтрахт" занимает 13-е место.
"Падерборн" - "Айнтрахт" 2:1
Голы: Сабири, 9 - 1:0, Шонлау, 41 - 2:0, Дост, 72 - 2:1
"Падерборн": Цингерле, Коллинз, Янс, Шонлау, Килиан, Гьясула, Антви-Аджей, Сабири, Прегер (Хюнемайер, 86), Мамба (Михель, 67), Цолински (Каули, 79).
"Айнтрахт": Видвальд, Чендлер, Фалетт, Ндика, да Кошта, Фернандес (Андре Силва, 46), Хасебе, Костич, Кор (Соу, 65), Гачинович (Камада, 76), Дост.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|16
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|16
|9