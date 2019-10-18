"Айнтрахт" разгромил "Байер" в матче 8-го тура чемпионата Германии

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"Айнтрахт" разгромил "Байер" в матче 8-го тура чемпионата Германии

"Айнтрахт" разгромил "Байер" в матче 8-го тура чемпионата Германии.

В составе гостей голами отметились Гонсалу Пасьенсия, оформивший дубль, и Бас Дост.

"Айнтрахт Ф" - "Байер" - 3:0 (2:0)

Голы: Гонсалу Пасьенсия, 4 - 1:0, Гонсалу Пасьенсия, 16 (с пенальти) - 2:0, Дост, 80 - 3:0.

"Айнтрахт Ф": Реннов, Хасебе, Хинтереггер, Да Коста, Туре (Абраам, 30), Фернандеш, Роде, Костич, Соу (Кор, 84), Дост (Гачинович, 85), Гонсалу Пасьенсия.

"Байер": Храдецки, Драгович, С.Бендер, Вайзер (Беллараби, 30), Венделл (Л.Бендер, 64), Баумгартлингер, Демирбай, Амири, Хаверц, Фолланд, Аларио (Диаби, 82).

"Айнтрахт" с 14 баллами занимает 7 место в турнирной таблице Бундеслиги. У "Байера" такое же количество баллов.

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