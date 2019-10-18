"Айнтрахт" разгромил "Байер" в матче 8-го тура чемпионата Германии
"Айнтрахт" разгромил "Байер" в матче 8-го тура чемпионата Германии.
В составе гостей голами отметились Гонсалу Пасьенсия, оформивший дубль, и Бас Дост.
"Айнтрахт Ф" - "Байер" - 3:0 (2:0)
Голы: Гонсалу Пасьенсия, 4 - 1:0, Гонсалу Пасьенсия, 16 (с пенальти) - 2:0, Дост, 80 - 3:0.
"Айнтрахт Ф": Реннов, Хасебе, Хинтереггер, Да Коста, Туре (Абраам, 30), Фернандеш, Роде, Костич, Соу (Кор, 84), Дост (Гачинович, 85), Гонсалу Пасьенсия.
"Байер": Храдецки, Драгович, С.Бендер, Вайзер (Беллараби, 30), Венделл (Л.Бендер, 64), Баумгартлингер, Демирбай, Амири, Хаверц, Фолланд, Аларио (Диаби, 82).
"Айнтрахт" с 14 баллами занимает 7 место в турнирной таблице Бундеслиги. У "Байера" такое же количество баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1