"Айнтрахт" разгромил "Байер" в матче Бундеслиги

Фото: инстаграм "Айнтрахта"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Германии франкфуртский "Айнтрахт" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" со счетом 5:2.

Победу хозяевам принесли голы Туты, Йеспера Линдстрема, Эвана Ндика, Кристияна Якича и Джибриля Соу. В составе гостей дубль сделал Патрик Шик.

"Айнтрахт", набрав 21 очко, вышел на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 27 очками остался на третьей позиции.

"Айнтрахт" – "Байер" - 5:2 (2:2)

Голы: Шик, 5 - 0:1, Шик, 22 (с пенальти) - 0:2, Тута, 23 - 1:2, Линдстрем, 30 - 2:2, Ндика, 50 - 3:2, Якич, 66 - 4:2, Соу, 76 - 5:2

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта (Туре, 85), Хинтереггер, Ндика, Тута, Костич, Соу (Роде, 85), Камада (Ламмерс, 87), Якич, Линдстрем (Хеуге, 46; Ленц, 64), Борре.

"Байер": Градецки, Фримпонг (Бельараби, 75), Та, Тапсоба, Инкапиэ, Арангис (Демирбай, 66), Андрих (Паласиос, 66), Адли, Виртц (Амири, 80), Шик (Аларио, 80), Диаби.

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