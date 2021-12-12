"Айнтрахт" разгромил "Байер" в матче Бундеслиги
Фото: инстаграм "Айнтрахта"/Автор неизвестен
В матче 15-го тура чемпионата Германии франкфуртский "Айнтрахт" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" со счетом 5:2.
Победу хозяевам принесли голы Туты, Йеспера Линдстрема, Эвана Ндика, Кристияна Якича и Джибриля Соу. В составе гостей дубль сделал Патрик Шик.
"Айнтрахт", набрав 21 очко, вышел на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 27 очками остался на третьей позиции.
"Айнтрахт" – "Байер" - 5:2 (2:2)
Голы: Шик, 5 - 0:1, Шик, 22 (с пенальти) - 0:2, Тута, 23 - 1:2, Линдстрем, 30 - 2:2, Ндика, 50 - 3:2, Якич, 66 - 4:2, Соу, 76 - 5:2
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта (Туре, 85), Хинтереггер, Ндика, Тута, Костич, Соу (Роде, 85), Камада (Ламмерс, 87), Якич, Линдстрем (Хеуге, 46; Ленц, 64), Борре.
"Байер": Градецки, Фримпонг (Бельараби, 75), Та, Тапсоба, Инкапиэ, Арангис (Демирбай, 66), Андрих (Паласиос, 66), Адли, Виртц (Амири, 80), Шик (Аларио, 80), Диаби.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20