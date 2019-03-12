"Айнтрахт" разгромил "Фортуну" в чемпионате Германии
"Айнтрахт" в гостях переиграл "Фортуну" в матче 25-го тура Бундеслиги.
"Фортуна" - "Айнтрахт" - 0:3 (0:0)
Голы: Гонсалу Пасьенсия, 48 - 0:1, Алле, 90+1 - 0:2, Алле, 90+3 - 0:3.
"Фортуна": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Финк, Циммерманн, Соботтка (Моралес, 77), Баркок (Кенан Караман, 73), Ковнацки (Хеннингс, 19), Раман, Лукебакио.
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Туре, де Гузман (Гачинович, 80), Фернандеш, Хасебе, Роде, Костич, Йович (Алле, 72), Гонсалу Пасьенсия (Виллемс, 90+4).
"Фортуна" занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Айнтрахт" отстает от зоны Лиги чемпионов на 3 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|25
|46
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|46
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|43
|6
|Байер Леверкузен
|25
|42
|7
|Вольфсбург
|25
|39
|8
|Хоффенхайм
|25
|37
|9
|Вердер Бремен
|25
|36
|10
|Герта
|25
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|31
|12
|Фрайбург
|25
|30
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|25
|22
|16
|Штутгарт
|25
|19
|17
|Ганновер 96
|25
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13