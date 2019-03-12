"Айнтрахт" разгромил "Фортуну" в чемпионате Германии

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"Айнтрахт" разгромил "Фортуну" в чемпионате Германии

"Айнтрахт" в гостях переиграл "Фортуну" в матче 25-го тура Бундеслиги. 

"Фортуна" - "Айнтрахт" - 0:3 (0:0)

Голы: Гонсалу Пасьенсия, 48 - 0:1, Алле, 90+1 - 0:2,  Алле, 90+3 - 0:3. 

"Фортуна": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Финк, Циммерманн, Соботтка (Моралес, 77), Баркок (Кенан Караман, 73), Ковнацки (Хеннингс, 19), Раман, Лукебакио.

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Туре, де Гузман (Гачинович, 80), Фернандеш, Хасебе, Роде, Костич, Йович (Алле, 72), Гонсалу Пасьенсия (Виллемс, 90+4).

"Фортуна" занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Айнтрахт" отстает от зоны Лиги чемпионов на 3 очка. 

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