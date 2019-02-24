"Айнтрахт" разгромил "Ганновер" и ворвался в зону еврокубков
В матче 23-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" на выезде разгромил "Ганновер" со счетом 3:0. Победу гостям принесли голы Анте Ребича, Луки Йовича и Филипа Костича. Благодаря этой победе "Айнтрахт" вышел на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, которое дает право выступить в Лиге Европы. "Ганновер" остался в зоне вылета на 17-й позиции.
"Ганновер" – "Айнтрахт" - 0:3 (0:0)
Голы: Ребич, 54 - 0:1, Йович, 63 - 0:2, Костич, 90 - 0:3
"Ганновер": Эссер, Виммер, Антон, Тревизан, Остжолек, Швеглер, Харагути, Бакалож (Вуд, 65), Мюллер (Муслия, 65), Асано (Жонатас, 75), Вайдандт.
"Айнтрахт": Трапп, Туре, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Роде (Виллемс, 75), Хасебе, Костич, Ребич (Гачинович, 90), Йович, Аллер (Гонсалу Пасиенсия, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|22
|51
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Байер Леверкузен
|22
|36
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|34
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|28
|13
|Фрайбург
|23
|27
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
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|13