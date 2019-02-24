"Айнтрахт" разгромил "Ганновер" и ворвался в зону еврокубков

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"Айнтрахт" разгромил "Ганновер" и ворвался в зону еврокубков

В матче 23-го тура чемпионата Германии "Айнтрахт" на выезде разгромил "Ганновер" со счетом 3:0. Победу гостям принесли голы Анте Ребича, Луки Йовича и Филипа Костича. Благодаря этой победе "Айнтрахт" вышел на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, которое дает право выступить в Лиге Европы. "Ганновер" остался в зоне вылета на 17-й позиции.

"Ганновер" – "Айнтрахт" - 0:3 (0:0)
Голы: Ребич, 54 - 0:1, Йович, 63 - 0:2, Костич, 90 - 0:3

"Ганновер": Эссер, Виммер, Антон, Тревизан, Остжолек, Швеглер, Харагути, Бакалож (Вуд, 65), Мюллер (Муслия, 65), Асано (Жонатас, 75), Вайдандт.

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Хинтереггер, Ндика, да Кошта, Роде (Виллемс, 75), Хасебе, Костич, Ребич (Гачинович, 90), Йович, Аллер (Гонсалу Пасиенсия, 86).

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