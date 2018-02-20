"Айнтрахт" - "РБ Лейпциг" - 2:1 (обзор)

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"Айнтрахт" - "РБ Лейпциг" - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Айнтрахтом" и "РБ Лейпцигом".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 23 59
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Айнтрахт Франкфурт 23 39
4 Байер Леверкузен 23 38
5 РБ Лейпциг 23 38
6 Шальке 23 37
7 Ганновер 96 23 32
8 Аугсбург 23 31
9 Хоффенхайм 23 31
10 Боруссия Менхенгладбах 23 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 23 28
13 Штутгарт 23 27
14 Вольфсбург 23 24
15 Вердер Бремен 23 23
16 Майнц 05 23 23
17 Гамбург 23 17
18 Кельн 23 14
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