"Айнтрахт" сенсационно выбил "Барселону" из Лиги Европы

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"Айнтрахт" сенсационно выбил "Барселону" из Лиги Европы

Фото: твиттер "Айнтрахта"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "Айнтрахт" на выезде победил "Барселону" со счетом 3:2 и вышел в полуфинал.

Победу немецкому клубу принесли дубль Филипа Костича и гол Рафаэля Борре. В составе каталонцев отличились Серхио Бускет и Мемфис Депай.

"Барселона" Испания – "Айнтрахт" Германия - 2:3 (0:2) - первый матч - 1:1
Голы: Костич, 4 - 0:1, Борре, 36 - 0:2, Костич, 67 - 0:3, Бускетс, 90 - 1:3, Депай, 90+10 - 2:3

"Барселона": тер Штеген, Мингеса (Дест, 62), Араухо, Эрик Гарсия (де Йонг, 70), Альба, Бускетс, Педри (де Йонг, 46), Гави, Обамеянг (Траоре, 61), Дембеле, Ферран Торрес (Депай, 80).

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Туре, Ндика, Кнауфф, Костич, Роде (Хрустич, 80), Камада, Якич, Линдстрем (Хеуге, 80), Борре (Ахе, 90).

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