"Айнтрахт", "Шальке", "Майнц" выиграли, "Хоффенхайм" упустил победу над "Аугсбургом"

В рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне, гельзенкирхенский "Шальке" и "Майнц" одержали победы над "Ганновером", берлинской "Гертой" и "Гамбургом" соответственно, а "Хоффенхайм" сыграл вничью с "Аугсбургом".

"Майнц" - "Гамбург" - 3:2

Голы: Максим, 2 - 1:0, Уолас, 9 - 1:1, Белль, 52 - 2:1, Латца, 58 - 3:1, Салихович, 90+2 - 3:2 (пенальти).

"Майнц": Адлер, Донати, Белль, Диалло, Бросински, Гбамин, Латца, Озтунали (Кодро, 88), Максим (Сердар, 61), Де Бласис, Куайсон (Муто, 68).

"Гамбург": Матениа, Дикмайер, Юнг, Маврай, Сакаи, Уолас (Шипплок, 66), Экдаль, Хан, Хунт, Ито (Костич, 55), Вуд (Салихович, 79).

"Герта" - "Шальке" - 0:2

Голы: Горетцка, 54 - 0:1 (пенальти), Бургшталлер, 78 - 0:2.

"Герта": Ярштайн, Пекарик, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Дарида, Шелбред, Вайзер (Лазаро, 65), Дуда (Зельке, 46), Харагучи, Калу (Леки, 46).

"Шальке": Фарманн, Калиджури, Стамбули, Налдо, Керер, Очипка, Горетцка, Майер (Шопф, 87), Харит (Коноплянка, 67), Ди Санто, Бургшталлер (Реезе, 81).

Удаление: Харагучи, 44.

"Ганновер" - "Айнтрахт" - 1:2

Голы: Халлер, 10 - 1:0, Сане, 36 - 1:1, Ребич, 90 - 1:2.

"Ганновер": Чаунер, Корб, Хубнер, Сане, Остжолек, Антон, Бакалож (Клаус, 68), Швеглер, Харник (Жонатас, 85), Фуллкруг (Бебу, 61), Караман.

"Айнтрахт": Градецки, Русс, Хасебе, Абрахам, Чендлер, Гачинович, Боатенг, Тавата (Виллемс, 46), Вольф (Баркок, 68), Халлер, Ребич (Сальседо, 90+2).

"Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 2:2

Голы: Хубнер, 52 - 1:0, Грегорич, 75 - 1:1, Ут, 85 - 2:1, Фогт, 90 - 2:2 (автогол).

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Фогт, Хубнер, Амири (Гриллитч, 76), Гейгер, Демирбей (Кадерабек, 59), Цубер (Шульц, 85), Крамарич, Вагнер, Ут.

"Аугсбург": Хитц, Опаре, Гауэлеу, Хинтереггер, Дансо (Рихтер, 87), Макс, Хеллер, Гу (Моравек, 82), Байер, Каюби, Финнбогасон (Грегорич, 62).

Напомним, вчера "Штутгарт" обыграл "Кельн". | soccernews.ru