"Айнтрахт", "Шальке", "Майнц" выиграли, "Хоффенхайм" упустил победу над "Аугсбургом"
В рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне, гельзенкирхенский "Шальке" и "Майнц" одержали победы над "Ганновером", берлинской "Гертой" и "Гамбургом" соответственно, а "Хоффенхайм" сыграл вничью с "Аугсбургом".
"Майнц" - "Гамбург" - 3:2
Голы: Максим, 2 - 1:0, Уолас, 9 - 1:1, Белль, 52 - 2:1, Латца, 58 - 3:1, Салихович, 90+2 - 3:2 (пенальти).
"Майнц": Адлер, Донати, Белль, Диалло, Бросински, Гбамин, Латца, Озтунали (Кодро, 88), Максим (Сердар, 61), Де Бласис, Куайсон (Муто, 68).
"Гамбург": Матениа, Дикмайер, Юнг, Маврай, Сакаи, Уолас (Шипплок, 66), Экдаль, Хан, Хунт, Ито (Костич, 55), Вуд (Салихович, 79).
"Герта" - "Шальке" - 0:2
Голы: Горетцка, 54 - 0:1 (пенальти), Бургшталлер, 78 - 0:2.
"Герта": Ярштайн, Пекарик, Штарк, Рекик, Платтенхардт, Дарида, Шелбред, Вайзер (Лазаро, 65), Дуда (Зельке, 46), Харагучи, Калу (Леки, 46).
"Шальке": Фарманн, Калиджури, Стамбули, Налдо, Керер, Очипка, Горетцка, Майер (Шопф, 87), Харит (Коноплянка, 67), Ди Санто, Бургшталлер (Реезе, 81).
Удаление: Харагучи, 44.
"Ганновер" - "Айнтрахт" - 1:2
Голы: Халлер, 10 - 1:0, Сане, 36 - 1:1, Ребич, 90 - 1:2.
"Ганновер": Чаунер, Корб, Хубнер, Сане, Остжолек, Антон, Бакалож (Клаус, 68), Швеглер, Харник (Жонатас, 85), Фуллкруг (Бебу, 61), Караман.
"Айнтрахт": Градецки, Русс, Хасебе, Абрахам, Чендлер, Гачинович, Боатенг, Тавата (Виллемс, 46), Вольф (Баркок, 68), Халлер, Ребич (Сальседо, 90+2).
"Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 2:2
Голы: Хубнер, 52 - 1:0, Грегорич, 75 - 1:1, Ут, 85 - 2:1, Фогт, 90 - 2:2 (автогол).
"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Фогт, Хубнер, Амири (Гриллитч, 76), Гейгер, Демирбей (Кадерабек, 59), Цубер (Шульц, 85), Крамарич, Вагнер, Ут.
"Аугсбург": Хитц, Опаре, Гауэлеу, Хинтереггер, Дансо (Рихтер, 87), Макс, Хеллер, Гу (Моравек, 82), Байер, Каюби, Финнбогасон (Грегорич, 62).
Напомним, вчера "Штутгарт" обыграл "Кельн". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|8
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|8
|17
|3
|РБ Лейпциг
|8
|16
|4
|Хоффенхайм
|8
|15
|5
|Шальке
|8
|13
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|13
|7
|Аугсбург
|8
|12
|8
|Ганновер 96
|8
|12
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|10
|Майнц 05
|8
|10
|11
|Штутгарт
|8
|10
|12
|Герта
|8
|9
|13
|Байер Леверкузен
|7
|8
|14
|Вольфсбург
|7
|7
|15
|Гамбург
|8
|7
|16
|Фрайбург
|8
|7
|17
|Вердер Бремен
|7
|4
|18
|Кельн
|8
|1