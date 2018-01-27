"Айнтрахт" сильнее менхенгладбахской "Боруссии"

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский "Антрахт" на своём поле выиграл у менхенгладбахской "Боруссии".

"Айнтрахт" – "Боруссия М" - 2:0

Голы: Боатенг, 43 - 1:0, Йович, 90 - 2:0.

"Айнтрахт": Градецки, Фалетт, Сальседо, Чендлер, Хасебе, Гачинович (Фернандес, 85), Боатенг, Вольф, Маскарель, Ребич (Баркок, 61), Аллер (Йович, 82).

"Боруссия М": Зоммер (Зиппель, 17), Гинтер, Вендт (Янчке, 46), Эльведи, Вестергор, Закария, Крамер (Хофманн, 75), Херрманн, Кюизанс, Азар, Штиндль.

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