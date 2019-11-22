"Айнтрахт" сыграет в форме против расизма и дискриминации

"Айнтрах" будет играть в специальной форме в матче 12-го тура Бундеслиги с "Вольфсбургом".

Команда выйдет на поле в футболках со специальным нанесением на груди, направленным на борьбу против расизма и дискриминации.

[#Bundesliga] Francfort jouera ce week-end avec un maillot spécial contre le racisme et les discriminations. pic.twitter.com/ZktY1XGyvx — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 21 ноября 2019 г.

Матч "Айнтрахт" - "Вольфсбург" состоится завтра, 23 ноября. Начало игры - в 17:00 (мск).

Команда из Франкфурта занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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