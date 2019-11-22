"Айнтрахт" сыграет в форме против расизма и дискриминации
"Айнтрах" будет играть в специальной форме в матче 12-го тура Бундеслиги с "Вольфсбургом".
Команда выйдет на поле в футболках со специальным нанесением на груди, направленным на борьбу против расизма и дискриминации.
[#Bundesliga] Francfort jouera ce week-end avec un maillot spécial contre le racisme et les discriminations. pic.twitter.com/ZktY1XGyvx— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 21 ноября 2019 г.
Матч "Айнтрахт" - "Вольфсбург" состоится завтра, 23 ноября. Начало игры - в 17:00 (мск).
Команда из Франкфурта занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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|Команда
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|О
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|11
|21
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|11
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|Фрайбург
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|21
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|Хоффенхайм
|11
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|6
|Боруссия Дортмунд
|11
|19
|7
|Шальке
|11
|19
|8
|Байер Леверкузен
|11
|18
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|17
|10
|Вольфсбург
|11
|17
|11
|Унион Берлин
|11
|13
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|11
|11
|14
|Вердер Бремен
|11
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|11
|4