"Айнтрахт" сыграл вничью с "Гертой"
В 14-м туре немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" сыграл вничью с "Гертой".
"Айнтрахт" так и остался на 10-м месте, а "Герта" - на 16-м.
"Айнтрахт" - "Герта" 2:2
Голы: Лукебакио, 30 - 0:1, Груйич, 63 - 0:2, Хинтереггер, 65 - 1:2, Роде, 86 - 2:2
"Айнтрахт": Реннов, да Кошта, Туре, Хинтереггер, Костич, Хасебе, Фернандес (Роде, 62), Соу, Камада, Пасиенсия, Андре Силва (Йовелич, 84).
"Герта": Крафт, Платтенхардт, Боята, Штарк (Миттельштедт, 79), Клюнтер, Дуда (Левен, 49), Груйич, Лукебакио (Вольф, 80), Дарида, Рекик, Зельке.
Читайте также: "Бавария" в гостях у лидера, восстание Рима и экзамен для Сульшера: 4 матча европейских топ-лиг, которые обязательно нужно посмотреть. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стал известен размер клаусулы Лаутаро Мартинеса в случае подписания нового контракта с "Интером"
-
"Бенфика" добыла выездную победу над "Боавиштой"
-
1
Клуб АПЛ намерен пригласить Почеттино
-
1
"Барселона" назвала заявку на игру против "Мальорки"
-
"Вильярреал" и "Атлетико" расписали нулевую ничью
-
1
"Интер" и "Рома" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Лион" на выезде разгромил "Ним"
-
"Айнтрахт" сыграл вничью с "Гертой"
-
2
"Аякс" неожиданно проиграл "Виллем II"
-
Еще один клуб АПЛ нацелился на Дембеле
-
2
Липпи: "Ювентусу" для победы в Лиге Чемпионов не нужен Роналду"
-
Семак: "Поздравляю ребят с абсолютно заслуженной победой"
-
"Уотфорд" назвал имя нового тренера
-
"Лилль" минимально переиграл "Брест"
-
1
Сульшер хочет избавиться от Погба
-
Агуэро пропустит манчестерское дерби, Зинченко готов сыграть
-
Семин прокомментировал разгромное поражение от "Арсенала"
-
"Шахтер" не испытал проблем в матче с "Олимпиком"
-
Дзюба возглавил бомбардирскую гонку в РПЛ
-
1
Тульский "Арсенал" разгромил "Локомотив", "Зенит" уверенно разобрался с "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|28
|2
|РБ Лейпциг
|13
|27
|3
|Шальке
|13
|25
|4
|Бавария Мюнхен
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|23
|6
|Фрайбург
|13
|22
|7
|Байер Леверкузен
|13
|22
|8
|Хоффенхайм
|13
|21
|9
|Вольфсбург
|13
|20
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
|11
|Унион Берлин
|13
|16
|12
|Майнц 05
|13
|15
|13
|Вердер Бремен
|13
|14
|14
|Аугсбург
|13
|14
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|13
|12
|16
|Герта
|14
|12
|17
|Кельн
|13
|8
|18
|Падерборн
|13
|5