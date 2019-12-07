В 14-м туре немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" сыграл вничью с "Гертой".

"Айнтрахт" так и остался на 10-м месте, а "Герта" - на 16-м.

"Айнтрахт" - "Герта" 2:2

Голы: Лукебакио, 30 - 0:1, Груйич, 63 - 0:2, Хинтереггер, 65 - 1:2, Роде, 86 - 2:2

"Айнтрахт": Реннов, да Кошта, Туре, Хинтереггер, Костич, Хасебе, Фернандес (Роде, 62), Соу, Камада, Пасиенсия, Андре Силва (Йовелич, 84).

"Герта": Крафт, Платтенхардт, Боята, Штарк (Миттельштедт, 79), Клюнтер, Дуда (Левен, 49), Груйич, Лукебакио (Вольф, 80), Дарида, Рекик, Зельке.

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