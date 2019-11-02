"Айнтрахт" уничтожил "Баварию", "РБ Лейпциг" забил 8 голов "Майнцу" и другие результаты

В рамках десятого тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.

Выделим синхронные победы двух "Боруссий", а также погромы которые устроили "Айнтрахт" и "РБ Лейпциг": от "орлов" пострадала "Бавария", а от "быков" - "Майнц".

"Айнтрахт" – "Бавария" - 5:1

Голы: 1:0 – 25 Костич, 2:0 – 33 Соу, 2:1 – 37 Левандовски, 3:1 – 49 Абраам, 4:1 – 61 Хинтереггер, 5:1 – 85 Пасиенсия.

"Айнтрахт": Реннов, Хинтереггер, Ндика, Абраам, да Кошта, Роде (Гачинович, 71), Фернандес (Андре Силва, 80), Костич, Соу, Дост (Камада, 64), Пасиенсия.

"Бавария": Нойер, Алаба, Киммих, Боатенг, Павар, Гнабри (Горетцка, 69), Алькантара, Дэвис, Коутиньо (Коман, 57), Левандовски, Мюллер (Мартинес, 64).

Удаление: Боатенг (9).



"Байер" – "Боруссия М" - 1:2

Голы: 0:1 – 18 Вендт, 1:1 – 25 Фолланд, 1:2 – 42 Тюрам.

"Байер": Градецки, Венделл (Бэйли, 69), Та, Бендер, Вайзер, Демирбай (Амири, 73), Бельараби, Баумгартлингер (Арангис, 46), Хавертц, Фолланд, Аларио.

"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Янчке, Гинтер, Вендт, Нойхаус, Хофманн (Бенеш, 81), Херрманн, Крамер, Эльведи (Закария, 69), Тюрам (Штиндль, 65).

Удаление: Бэйли (90).



"РБ Лейпциг" – "Майнц" - 8:0

Голы: 1:0 – 5 Забитцер, 2:0 – 30 Вернер, 3:0 – 35 Нкунку, 4:0 – 38 Хальстенберг, 5:0 – 44 Поульсен, 6:0 – 48 Вернер, 7:0 – 50 Мукиеле, 8:0 – 87 Вернер.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано (Ампаду, 52), Мукиеле, Клостерманн, Хальстенберг, Лаймер (Айдара, 46), Нкунку, Забитцер (Матеус Кунья, 62), Демме, Поульсен, Вернер.

"Майнц": Центнер, Хак, Аарон Мартин, Сен-Жюст, Пьер-Габриэль, Кунде (Бросински, 54), Озтуналы, Боэтиюс (Онисиво, 75), Баку, Квайсон, Салаи (Латца, 40).



"Боруссия Д" – "Вольфсбург" - 3:0

Голы: 1:0 – 52 Азар, 2:0 – 58 Геррейру, 3:0 – 88, пенальти Гетце.

"Боруссия Д": Хитц, Хуммельс, Аканджи, Пищек, Хакими, Брандт (Пако Алькасер, 89), Дауд (Витсель, 70), Азар, Вайгль, Ройс (Гетце, 28), Геррейру.

"Вольфсбург": Перван, Руссийон (Штеффен, 90), Тиссеран (Брекало, 79), Брума, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Жоао Виктор, Брукс, Вегорст, Нмеча (Клаус, 66).



"Вердер" – "Фрайбург" - 2:2

Голы: 1:0 – 9 Рашица, 1:1 – 28 Петерсен, 2:1 – 59 Гебре Селассие, 2:2 – 90 Петерсен.

"Вердер": Павленка, Топрак, Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Эггештайн, Классен, Рашица (Лангкамп, 86), Шахин (Баргфреде, 68), Битенкур, Осако (Сарджент, 72).

"Фрайбург": Флеккен, Гюнтер, Линхарт, Хайнц, Шмид, Грифо (Франтц, 64), Хаберер, Шаллаи (Боррелло, 88), Кох, Хелер (Квон Чхан Хун, 84), Петерсен.

Удаление: Хаберер (87).

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