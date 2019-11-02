"Айнтрахт" уничтожил "Баварию", "РБ Лейпциг" забил 8 голов "Майнцу" и другие результаты
В рамках десятого тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.
Выделим синхронные победы двух "Боруссий", а также погромы которые устроили "Айнтрахт" и "РБ Лейпциг": от "орлов" пострадала "Бавария", а от "быков" - "Майнц".
"Айнтрахт" – "Бавария" - 5:1
Голы: 1:0 – 25 Костич, 2:0 – 33 Соу, 2:1 – 37 Левандовски, 3:1 – 49 Абраам, 4:1 – 61 Хинтереггер, 5:1 – 85 Пасиенсия.
"Айнтрахт": Реннов, Хинтереггер, Ндика, Абраам, да Кошта, Роде (Гачинович, 71), Фернандес (Андре Силва, 80), Костич, Соу, Дост (Камада, 64), Пасиенсия.
"Бавария": Нойер, Алаба, Киммих, Боатенг, Павар, Гнабри (Горетцка, 69), Алькантара, Дэвис, Коутиньо (Коман, 57), Левандовски, Мюллер (Мартинес, 64).
Удаление: Боатенг (9).
"Байер" – "Боруссия М" - 1:2
Голы: 0:1 – 18 Вендт, 1:1 – 25 Фолланд, 1:2 – 42 Тюрам.
"Байер": Градецки, Венделл (Бэйли, 69), Та, Бендер, Вайзер, Демирбай (Амири, 73), Бельараби, Баумгартлингер (Арангис, 46), Хавертц, Фолланд, Аларио.
"Боруссия М": Зоммер, Лайнер, Янчке, Гинтер, Вендт, Нойхаус, Хофманн (Бенеш, 81), Херрманн, Крамер, Эльведи (Закария, 69), Тюрам (Штиндль, 65).
Удаление: Бэйли (90).
"РБ Лейпциг" – "Майнц" - 8:0
Голы: 1:0 – 5 Забитцер, 2:0 – 30 Вернер, 3:0 – 35 Нкунку, 4:0 – 38 Хальстенберг, 5:0 – 44 Поульсен, 6:0 – 48 Вернер, 7:0 – 50 Мукиеле, 8:0 – 87 Вернер.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано (Ампаду, 52), Мукиеле, Клостерманн, Хальстенберг, Лаймер (Айдара, 46), Нкунку, Забитцер (Матеус Кунья, 62), Демме, Поульсен, Вернер.
"Майнц": Центнер, Хак, Аарон Мартин, Сен-Жюст, Пьер-Габриэль, Кунде (Бросински, 54), Озтуналы, Боэтиюс (Онисиво, 75), Баку, Квайсон, Салаи (Латца, 40).
"Боруссия Д" – "Вольфсбург" - 3:0
Голы: 1:0 – 52 Азар, 2:0 – 58 Геррейру, 3:0 – 88, пенальти Гетце.
"Боруссия Д": Хитц, Хуммельс, Аканджи, Пищек, Хакими, Брандт (Пако Алькасер, 89), Дауд (Витсель, 70), Азар, Вайгль, Ройс (Гетце, 28), Геррейру.
"Вольфсбург": Перван, Руссийон (Штеффен, 90), Тиссеран (Брекало, 79), Брума, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Жоао Виктор, Брукс, Вегорст, Нмеча (Клаус, 66).
"Вердер" – "Фрайбург" - 2:2
Голы: 1:0 – 9 Рашица, 1:1 – 28 Петерсен, 2:1 – 59 Гебре Селассие, 2:2 – 90 Петерсен.
"Вердер": Павленка, Топрак, Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Эггештайн, Классен, Рашица (Лангкамп, 86), Шахин (Баргфреде, 68), Битенкур, Осако (Сарджент, 72).
"Фрайбург": Флеккен, Гюнтер, Линхарт, Хайнц, Шмид, Грифо (Франтц, 64), Хаберер, Шаллаи (Боррелло, 88), Кох, Хелер (Квон Чхан Хун, 84), Петерсен.
Удаление: Хаберер (87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|3
|Фрайбург
|9
|17
|4
|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Хоффенхайм
|10
|17
|6
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|7
|РБ Лейпциг
|9
|15
|8
|Шальке
|9
|15
|9
|Байер Леверкузен
|9
|15
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|9
|10
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|10
|4