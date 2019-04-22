"Айнтрахт" упустил победу над "Вольфсбургом"

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" вырвал ничью в матче с "Айнтрахтом". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Айнтрахт" по-прежнему занимает 4-е место, а "Вольфсбург" - 9-е.

"Вольфсбург" - "Айнтрахт" 1:1

Голы: де Гузман, 78 - 0:1, Брукс, 90 - 1:1

"Вольфсбург": Перван, Кнохе, Брукс, Тиссеран (Штеффен, 82), Герхардт (Малли, 64), Гилавоги, Арнольд, Виллиам, Гинчек (Клаус, 86), Вегорст, Мехмеди.

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Фалетт, Абраам, Торро, Хасебе, Костич, Роде (де Гузман, 69), Гачинович, Йович (Ребич, 69), Гонсалу Пасиенсия (Туре, 90).

Предупреждения: Йович (41), Роде (48), Арнольд (55), Тиссеран (71), Гонсалу Пасиенсия (85).

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