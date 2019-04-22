"Айнтрахт" упустил победу над "Вольфсбургом"
В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" вырвал ничью в матче с "Айнтрахтом". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Айнтрахт" по-прежнему занимает 4-е место, а "Вольфсбург" - 9-е.
"Вольфсбург" - "Айнтрахт" 1:1
Голы: де Гузман, 78 - 0:1, Брукс, 90 - 1:1
"Вольфсбург": Перван, Кнохе, Брукс, Тиссеран (Штеффен, 82), Герхардт (Малли, 64), Гилавоги, Арнольд, Виллиам, Гинчек (Клаус, 86), Вегорст, Мехмеди.
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Фалетт, Абраам, Торро, Хасебе, Костич, Роде (де Гузман, 69), Гачинович, Йович (Ребич, 69), Гонсалу Пасиенсия (Туре, 90).
Предупреждения: Йович (41), Роде (48), Арнольд (55), Тиссеран (71), Гонсалу Пасиенсия (85).
Читайте также: Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2007-2011). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ракитич пропустит матч с "Алавесом"
-
Каррагер подверг критике защитника "Арсенала"
-
"Челси" не смог одержать победу над "Бернли"
-
ПСЖ теряет Верратти
-
"Айнтрахт" упустил победу над "Вольфсбургом"
-
Артур: "Пике всегда напоминает жениха со свадьбы"
-
"Барселона" интересуется хавбеком "Гронингена"
-
"Наполи" - "Аталанта" - 1:2 (видеообзор матча Серии А)
-
Зе Луиш близок к возвращению в строй
-
"Милан" не будет бороться за ван де Бека
-
"Наполи" проиграл "Аталанте" (видео голов)
-
Зидану нужны игроки "Аякса" и "Тоттенхэма"
-
"Рома" не может согласовать новый контракт с Эль-Шаарави
-
"Краснодар" нацелился на молодого португальца
-
Каррера на русском языке поблагодарил за поздравления с днём рождения
-
Эшли Янг: "Я уверен, что "МЮ" будет готов к дерби"
-
"Наполи" назвал "Атлетико" стоимость Инсинье
-
Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2007-2011)
-
Сисоко, возможно, не сможет помочь "Тоттенхэму" в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Аяксом"
-
"Милан" заинтересован в приобретении 22-летнего игрока "Аякса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|69
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|51
|6
|Хоффенхайм
|30
|50
|7
|Байер Леверкузен
|30
|48
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Герта
|30
|36
|12
|Майнц 05
|30
|36
|13
|Фрайбург
|30
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|30
|15