"Айнтрахт" упустил победу над "Вольфсбургом"

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"Айнтрахт" упустил победу над "Вольфсбургом"

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" вырвал ничью в матче с "Айнтрахтом". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Айнтрахт" по-прежнему занимает 4-е место, а "Вольфсбург" - 9-е.

"Вольфсбург" - "Айнтрахт" 1:1

Голы: де Гузман, 78 - 0:1, Брукс, 90 - 1:1

"Вольфсбург": Перван, Кнохе, Брукс, Тиссеран (Штеффен, 82), Герхардт (Малли, 64), Гилавоги, Арнольд, Виллиам, Гинчек (Клаус, 86), Вегорст, Мехмеди.

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта, Фалетт, Абраам, Торро, Хасебе, Костич, Роде (де Гузман, 69), Гачинович, Йович (Ребич, 69), Гонсалу Пасиенсия (Туре, 90).

Предупреждения: Йович (41), Роде (48), Арнольд (55), Тиссеран (71), Гонсалу Пасиенсия (85).   

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 30 69
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 30 61
4 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 29 52
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 51
6 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 50
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 48
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 30 46
9 Вольфсбург Вольфсбург 29 45
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 30 37
11 Герта Герта 30 36
12 Майнц 05 Майнц 05 30 36
13 Фрайбург Фрайбург 30 32
14 Аугсбург Аугсбург 30 31
15 Шальке Шальке 30 27
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