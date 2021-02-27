"Айнтрахт" уступил "Вердеру" в матче Бундеслиги
В стартовом матче 23-го тура немецкой Бундеслиги "Вердер" одержал победу над "Айнтрахтом".
"Вердер" по-прежнему занимает 12-е место, "Айнтрахт" - четвертое.
"Вердер" - "Айнтрахт" 2:1
Голы: Андре Силва, 9 - 0:1, Гебре Селассие, 47 - 1:1, Сарджент, 62 - 2:1
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Велькович, Фридль, Агу, Мевальд, Эггештайн, Шмид (Битенкур, 79), Рашица (Мбом, 86), Сарджент (Фюллькруг, 79).
"Айнтрахт": Трапп, Дурм (Баркок, 65), Хасебе, Хинтереггер, Тута, Костич, Роде (Хрустич, 65), Соу, Камада (Йович, 65), Юнес, Андре Силва.
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