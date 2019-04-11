"Айнтрахт" в меньшинстве проиграл "Бенфике", "Валенсия" вырвала победу в матче с "Вильярреалом"

Теги айнтрахт франкфуртбенфикаваленсиявильярреал

"Айнтрахт" в меньшинстве проиграл "Бенфике", "Валенсия" вырвала победу в матче с "Вильярреалом"

В рамках 1/4 финала Лиги Европы "Вильярреал" уступил "Валенсии", а "Айнтрахт" проиграл "Бенфике".

"Вильярреал" - "Валенсия" 1:3

Голы: Гедеш, 6 - 0:1, Касорла (пен), 36 - 1:1, Васс, 90 - 1:2, Гедеш, 90 - 1:3

"Вильярреал": Фернандес, Альваро Гонсалес, Кинтилья, Марио Гаспар (Педраса, 80), Руис, Касерес (Морланес, 72), Касорла, Иборра (Бакка, 67), Чуквуэзе, Форнальс, Морено.

"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Ронкалья (Пиччини, 58), Габриэл, Ферран Торрес (Коклен, 61), Парехо, Васс, Гедеш, Родриго, Гамейро (Черышев, 69).

Предупреждения: Касорла (28), Гайя (39), Альваро Гонсалес (62), Кинтилья (84).


"Бенфика" - "Айнтрахт" 4:2

Голы: Жоау Фелиш (пен), 21 - 1:0, Йович, 40 - 1:1, Жоау Фелиш, 43 - 2:1, Диаш, 50 - 3:1, Жоау Фелиш, 54 - 4:1, Гонсалу Пасиенсия, 72 - 4:2

"Бенфика": Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Коршья (Пицци, 66), Жардел, Рафа Силва (Сеферович, 60), Жедсон Фернандеш, Серви, Самарис (Живкович, 85), Жоау Фелиш, Фейса.

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Хинтереггер, да Кошта, Ндика, Хасебе, Костич, Фернандес, Роде (Гачинович, 85), Ребич (Гонсалу Пасиенсия, 68), Йович (де Гузман, 60).

Предупреждения: Йович (4), Ребич (26), Самарис (82).

Удаление: Ндика (20).

Читайте также: Десять великих игроков, которые забили в дебютном матче за сборную. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар вернулся в общую группу

Неймар вернулся в общую группу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 13
2 Цюрих Цюрих 6 10
3 АЕК АЕК 6 5
4 Лудогорец Лудогорец 6 4
Группа B М О
1 Зальцбург Зальцбург 6 18
2 Селтик Селтик 6 9
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 7
4 Русенборг Русенборг 6 1
Группа C М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 11
2 Славия Прага Славия Прага 6 10
3 Бордо Бордо 6 7
4 Копенгаген Копенгаген 6 5
Группа D М О
1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6 14
2 Фенербахче Фенербахче 6 8
3 Спартак Трнава Спартак Трнава 6 7
4 Андерлехт Андерлехт 6 3
Группа E М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 16
2 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 6 13
3 Ворскла Ворскла 6 3
4 Карабах Карабах 6 3
Группа F М О
1 Бетис Бетис 6 12
2 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 10
3 Милан Милан 6 10
4 Ф91 Дюделанж Ф91 Дюделанж 6 1
Группа G М О
1 Вильярреал Вильярреал 6 10
2 Рапид Вена Рапид Вена 6 10
3 Рейнджерс Рейнджерс 6 6
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 5
Группа H М О
1 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 6 18
2 Лацио Лацио 6 9
3 Аполлон Аполлон 6 7
4 Марсель Марсель 6 1
Группа I М О
1 Генк Генк 6 11
2 Мальме ФФ Мальме ФФ 6 9
3 Бешикташ Бешикташ 6 7
4 Сарпсборг 08 Сарпсборг 08 6 5
Группа J М О
1 Севилья Севилья 6 12
2 Краснодар Краснодар 6 12
3 Стандард Льеж Стандард Льеж 6 10
4 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 6 1
Группа K М О
1 Динамо Киев Динамо Киев 6 11
2 Ренн Ренн 6 9
3 Астана Астана 6 8
4 Яблонец Яблонец 6 5
Группа L М О
1 Челси Челси 6 16
2 БАТЭ БАТЭ 6 9
3 Фехервар Фехервар 6 7
4 ПАОК ПАОК 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов