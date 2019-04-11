"Айнтрахт" в меньшинстве проиграл "Бенфике", "Валенсия" вырвала победу в матче с "Вильярреалом"
В рамках 1/4 финала Лиги Европы "Вильярреал" уступил "Валенсии", а "Айнтрахт" проиграл "Бенфике".
"Вильярреал" - "Валенсия" 1:3
Голы: Гедеш, 6 - 0:1, Касорла (пен), 36 - 1:1, Васс, 90 - 1:2, Гедеш, 90 - 1:3
"Вильярреал": Фернандес, Альваро Гонсалес, Кинтилья, Марио Гаспар (Педраса, 80), Руис, Касерес (Морланес, 72), Касорла, Иборра (Бакка, 67), Чуквуэзе, Форнальс, Морено.
"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Ронкалья (Пиччини, 58), Габриэл, Ферран Торрес (Коклен, 61), Парехо, Васс, Гедеш, Родриго, Гамейро (Черышев, 69).
Предупреждения: Касорла (28), Гайя (39), Альваро Гонсалес (62), Кинтилья (84).
"Бенфика" - "Айнтрахт" 4:2
Голы: Жоау Фелиш (пен), 21 - 1:0, Йович, 40 - 1:1, Жоау Фелиш, 43 - 2:1, Диаш, 50 - 3:1, Жоау Фелиш, 54 - 4:1, Гонсалу Пасиенсия, 72 - 4:2
"Бенфика": Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Коршья (Пицци, 66), Жардел, Рафа Силва (Сеферович, 60), Жедсон Фернандеш, Серви, Самарис (Живкович, 85), Жоау Фелиш, Фейса.
"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Хинтереггер, да Кошта, Ндика, Хасебе, Костич, Фернандес, Роде (Гачинович, 85), Ребич (Гонсалу Пасиенсия, 68), Йович (де Гузман, 60).
Предупреждения: Йович (4), Ребич (26), Самарис (82).
Удаление: Ндика (20).
Читайте также: Десять великих игроков, которые забили в дебютном матче за сборную. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Арсенал" обыграл "Наполи", "Челси" на выезде переиграл "Славию"
-
"Реалу" придется раскошелиться на Мане
-
Официант "Кофемании" дал показания в суде по делу Кокорина и Мамаева
-
Отец Йовича: "Сейчас Лука не хочет переходить в "Барселону"
-
В преддверии Лиги Европы: почему на Калиду Кулибали будет очень большой спрос этим летом?
Лента новостей
-
Неймар вернулся в общую группу
-
Годин согласовал контракт с "Интером"
-
Зидан может изменить свое решение касательно будущего Браима Диаса
-
"Айнтрахт" в меньшинстве проиграл "Бенфике", "Валенсия" вырвала победу в матче с "Вильярреалом"
-
"Арсенал" обыграл "Наполи", "Челси" на выезде переиграл "Славию"
-
В отношении Гулиева возбуждено дело
-
Будущее Матича в "Манчестер Юнайтед" под вопросом
-
"Ювентус" подписал молодого бразильца
-
Жиру назвал цели "Челси" на остаток сезона
-
Моуринью оценил работу VAR в четвертьфиналах Лиги Чемпионов
-
Кейн травмировался в матче с "Манчестер Сити"
-
"Реалу" придется раскошелиться на Мане
-
Появилось видео, на котором Гулиев избивает пешехода
-
Стали известны стартовые составы "Бенфики" и "Айнтрахта"
-
"Славия" и "Челси" определились с составами на матч 1/4 финала Лиги Европы
-
Черышев не попал в стартовый состав "Валенсии" на матч с "Вильярреалом"
-
"Арсенал" и "Наполи" назвали составы на матч 1/4 финала Лиги Европы
-
Официант "Кофемании" дал показания в суде по делу Кокорина и Мамаева
-
"Ливерпуль" может заключить рекордную для АПЛ сделку с Nike
-
Месси избежал серьезной травмы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3