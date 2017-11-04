"Айнтрахт" в родных стенах дожал "Вердер"

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"Айнтрахт" в родных стенах дожал "Вердер"

В рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" дома с большим трудом обыграл "Вердер" со счётом 2:1.

"Айнтрахт" – "Вердер" - 2:1

Голы: Ребич, 17 - 1:0, Мойсандер, 24 - 1:1, Аллер, 89 - 2:1.

"Айнтрахт": Градецки, Сальседо, Абраам, Виллемс (Таватха, 79), Фалетт, Хасебе, Вольф, Штендера (Гачинович, 67), Боатенг, Ребич (Йович, 76), Аллер.

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Аугустинссон (Бельфодиль, 90), Гебре Селассие, Велькович, Юнузович, Баргфреде (Кайнц, 67), Бартельс, Эггештайн (Юханнссон, 90), Дилэйни, Крузе.

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9 Байер Леверкузен 10 15
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16 Гамбург 10 7
17 Вердер Бремен 11 5
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