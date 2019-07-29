"Айнтрахт" включился в борьбу за Рибери

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"Айнтрахт" включился в борьбу за Рибери

Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери может стать игроком "Айнтрахта", сообщает Bild.

По сведениям издания, франкфуртский клуб готов заключить с 36-летним французом однолетний контракт, если он уменьшит требования по зарплате.

Также звёздный футболист интересен "Ливерпулю", "Арсеналу", "Фиорентине" и арабским клубам.

Рибери этим летом покинул "Баварию", за которую выступал с 2007 года. Сейчас он является свободным агентом.

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