"Айнтрахт" включился в борьбу за Рибери
Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери может стать игроком "Айнтрахта", сообщает Bild.
По сведениям издания, франкфуртский клуб готов заключить с 36-летним французом однолетний контракт, если он уменьшит требования по зарплате.
Также звёздный футболист интересен "Ливерпулю", "Арсеналу", "Фиорентине" и арабским клубам.
Рибери этим летом покинул "Баварию", за которую выступал с 2007 года. Сейчас он является свободным агентом.
Не пропустите: Рибери отказался перейти в "Монако". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лэмпард назвал двух игроков, которые должны покинуть "Челси"
-
СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатит за Тила
-
Трансфер Хамеса в "Атлетико" сорвался из-за матча в Международном Кубке Чемпионов
-
Главные новости дня: 28 июля
-
В матче за Суперкубок Украины киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"
Лента новостей
-
У "Локомотива" возникли вопросы к применению системы VAR в матче с ЦСКА
-
"Айнтрахт" включился в борьбу за Рибери
-
"Бетис" требует за Фирпо на 10 миллионов евро больше, чем предлагает "Барселона"
-
1
Бэйл пришёл в ярость после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин"
-
1
На Месси пытались напасть на Ибице
-
Лэмпард назвал двух игроков, которые должны покинуть "Челси"
-
СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатит за Тила
-
1
Трансфер Хамеса в "Атлетико" сорвался из-за матча в Международном Кубке Чемпионов
-
Болельщики просят президента "Баварии" не уходить из клуба
-
"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Барселоны"
-
Непомнящий: "Кононов сам себе наступил на горло в "Спартаке"
-
9
Форвард "Реала" Мариано выбрал новый клуб
-
Главные новости дня: 28 июля
-
Полузащитник "Бетиса" Риад Будебуз перешел в "Сент-Этьен"
-
Глушаков и Вилькер пропустят матч "Ахмата" с "Рубином"
-
2
Месси танцует и поет с женой на Ибице
-
Воспитанник ПСЖ Нсоки в скором времени перейдет в "Ньюкасл"
-
Игрок киевского "Динамо": "РПЛ была бы отличным шагом для меня, там много сильных команд"
-
"Валенсия" обыграла лиссабонский "Спортинг" в товарищеском матче
-
В матче за Суперкубок Украины киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19