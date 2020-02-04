"Айнтрахт" выбил "РБ Лейпциг" из Кубка Германии

Завершились два матча 1/8 финала Кубка Германии. "Айнтрахт" неожиданно обыграл одного из лидеров Бундеслиги "РБ Лейпциг". Еще одну путевку в четвертьфинал завоевала "Фортуна", которая разгромила "Кайзерслаутерн".

"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 3:1 (1:0)

Голы: Андре Силва, 17 (с пенальти) - 1:0, Костич, 51 - 2:0, Ольмо, 68 - 2:1, Костич, 90 - 3:1

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Абраам, Ндика, Туре, Костич, Хасебе, Соу, Роде (Кор, 78), Гачинович (Чендлер, 81), Андре Силва (Пасиенсия, 88).

"РБ Лейпциг": Мвого, Анхелиньо, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Нкунку (Лукман, 81), Айдара (Ольмо, 46), Лаймер (Вернер, 62), Забитцер, Шик, Поульсен.

"Кайзерслаутерн" – "Фортуна" - 2:5 (2:1)

Голы: Ампома, 9 - 0:1, Кюльветтер, 10 - 1:1, Кюльветтер, 39 (с пенальти) - 1:2, Хеннингс, 49 - 2:2, Циммерманн, 65 - 2:3, Хеннингс, 78 - 2:4, Штегер, 83 - 2:5

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