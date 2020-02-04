"Айнтрахт" выбил "РБ Лейпциг" из Кубка Германии

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"Айнтрахт" выбил "РБ Лейпциг" из Кубка Германии

Завершились два матча 1/8 финала Кубка Германии. "Айнтрахт" неожиданно обыграл одного из лидеров Бундеслиги "РБ Лейпциг". Еще одну путевку в четвертьфинал завоевала "Фортуна", которая разгромила "Кайзерслаутерн".

"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 3:1 (1:0)
Голы: Андре Силва, 17 (с пенальти) - 1:0, Костич, 51 - 2:0, Ольмо, 68 - 2:1, Костич, 90 - 3:1

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Абраам, Ндика, Туре, Костич, Хасебе, Соу, Роде (Кор, 78), Гачинович (Чендлер, 81), Андре Силва (Пасиенсия, 88).

"РБ Лейпциг": Мвого, Анхелиньо, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Нкунку (Лукман, 81), Айдара (Ольмо, 46), Лаймер (Вернер, 62), Забитцер, Шик, Поульсен.

"Кайзерслаутерн" – "Фортуна" - 2:5 (2:1)
Голы: Ампома, 9 - 0:1, Кюльветтер, 10 - 1:1, Кюльветтер, 39 (с пенальти) - 1:2, Хеннингс, 49 - 2:2, Циммерманн, 65 - 2:3, Хеннингс, 78 - 2:4, Штегер, 83 - 2:5

Не пропустите: "РБ Лейпциг" сыграл вничью с гладбахской "Боруссией" и пропустил "Баварию" на первое место. | http://soccernews.ru
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2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 20 41
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 39
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 20 39
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 34
6 Шальке Шальке 20 34
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 33
8 Фрайбург Фрайбург 20 29
9 Вольфсбург Вольфсбург 20 27
10 Аугсбург Аугсбург 20 26
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 25
12 Унион Берлин Унион Берлин 20 23
13 Герта Герта 20 23
14 Кельн Кельн 20 23
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16 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 17
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