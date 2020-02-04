"Айнтрахт" выбил "РБ Лейпциг" из Кубка Германии
Завершились два матча 1/8 финала Кубка Германии. "Айнтрахт" неожиданно обыграл одного из лидеров Бундеслиги "РБ Лейпциг". Еще одну путевку в четвертьфинал завоевала "Фортуна", которая разгромила "Кайзерслаутерн".
"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" - 3:1 (1:0)
Голы: Андре Силва, 17 (с пенальти) - 1:0, Костич, 51 - 2:0, Ольмо, 68 - 2:1, Костич, 90 - 3:1
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Абраам, Ндика, Туре, Костич, Хасебе, Соу, Роде (Кор, 78), Гачинович (Чендлер, 81), Андре Силва (Пасиенсия, 88).
"РБ Лейпциг": Мвого, Анхелиньо, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Нкунку (Лукман, 81), Айдара (Ольмо, 46), Лаймер (Вернер, 62), Забитцер, Шик, Поульсен.
"Кайзерслаутерн" – "Фортуна" - 2:5 (2:1)
Голы: Ампома, 9 - 0:1, Кюльветтер, 10 - 1:1, Кюльветтер, 39 (с пенальти) - 1:2, Хеннингс, 49 - 2:2, Циммерманн, 65 - 2:3, Хеннингс, 78 - 2:4, Штегер, 83 - 2:5
Не пропустите: "РБ Лейпциг" сыграл вничью с гладбахской "Боруссией" и пропустил "Баварию" на первое место. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|20
|29
|9
|Вольфсбург
|20
|27
|10
|Аугсбург
|20
|26
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|20
|15