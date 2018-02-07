"Айнтрахт" вышел в полуфинал кубка Германии

В четвертьфинале кубка Германии "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне на своем поле разгромил "Майнц".

"Айнтрахт" - "Майнц" - 3:0

Голы: Ребич, 17 - 1:0, Хак, 53 - 2:0 (автогол), Маскарель, 62 - 3:0.

"Айнтрахт": Градецки, Русс, Хасебе, Сальседо, Да Коста, Боатенг, Маскарель (Фернандес, 79), Виллемс, Вольф (Фабиан, 68), Халлер, Ребич (Йович, 73).

"Майнц": Адлер, Бросински, Белль, Хак (Балогун, 67), Диалло, Латца, Де Йонг, Онисво, Сердар (Максим, 56), Куайсон, Уджа (Берггрин, 56).

Удаление: Латца, 82.

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