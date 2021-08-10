"Айнтрахт" взял в аренду вингера "Милана"

Фото сайт "Милана"

"Милан" на своём официальном сайте объявил об уходе атакующего полузащитника Йенса Хауге в "Айнтрахт".

21-летний футболист сменил команду на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Немецкий клуб будет обязан выкупить норвежца в случае выполнения определённых условий.

Хауге выступал за "Милан" с 1 октября 2020 года, сыграл 24 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 9,5 миллиона евро.

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