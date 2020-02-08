"Айнтрахт" забил пять голов "Аугсбургу" в чемпионате Германии

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"Айнтрахт" забил пять голов "Аугсбургу" в чемпионате Германии

В 21 туре чемпионата Германии "Айнтрахт" разгромил "Аугсбург".

В составе победителей по два гола забили Филип Костич и Тимоти Чэндлер, а также отметился Андре Силва.

"Айнтрахт Ф" - "Аугсбург" - 5:0 (1:0)

Голы: Чэндлер, 37 - 1:0, Чэндлер, 48 - 2:0, Андре Силва, 55 - 3:0, Костич, 89 - 4:0, Костич, 90 - 5:0.

"Айнтрахт Ф": Трапп, Абраам (Хасебе, 30), Хинтереггер, Чэндлер, Туре, Н`Дика, Ильзанкер, Кор, Костич, Гачинович (Роде, 67), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 84).

"Аугсбург": Коубек, Гауэлеув, Едвай (Лихтштайнер, 74), Макс, Удуокхай, Байер, Хедира, Варгас, Финнбогасон (Левен, 65), Нидерлехнер, Рихтер (Саренрен-Базе, 81)

"Айнтрахт" занимает 9 место в турнирной таблице. "Аугсбург" расположился на 11 позиции.

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