"Айнтрахт" забил пять голов "Аугсбургу" в чемпионате Германии
В 21 туре чемпионата Германии "Айнтрахт" разгромил "Аугсбург".
В составе победителей по два гола забили Филип Костич и Тимоти Чэндлер, а также отметился Андре Силва.
"Айнтрахт Ф" - "Аугсбург" - 5:0 (1:0)
Голы: Чэндлер, 37 - 1:0, Чэндлер, 48 - 2:0, Андре Силва, 55 - 3:0, Костич, 89 - 4:0, Костич, 90 - 5:0.
"Айнтрахт Ф": Трапп, Абраам (Хасебе, 30), Хинтереггер, Чэндлер, Туре, Н`Дика, Ильзанкер, Кор, Костич, Гачинович (Роде, 67), Андре Силва (Гонсалу Пасьенсия, 84).
"Аугсбург": Коубек, Гауэлеув, Едвай (Лихтштайнер, 74), Макс, Удуокхай, Байер, Хедира, Варгас, Финнбогасон (Левен, 65), Нидерлехнер, Рихтер (Саренрен-Базе, 81)
"Айнтрахт" занимает 9 место в турнирной таблице. "Аугсбург" расположился на 11 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|20
|29
|9
|Вольфсбург
|20
|27
|10
|Аугсбург
|20
|26
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|20
|15