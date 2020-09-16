Айртон и Урунов забили первые голы за "Спартак"

Футболист "Спартака" - бразильский защитник Айртон Лукас и узбекистанский полузащитник Остон Урунов забили свои первые голы за московский клуб.

Айртон и Урунов отличились в матче 1-го тура группового этапа Кубка России с московской "Родиной" (5:1).

23-летний Айртон перешел в "Спартак" в январе 2019 года из "Флуминенсе" за семь миллионов евро. До матча с "Родиной" на его счету было шесть голевых передач в 56 поединках. 19-летнего Урунова "Спартак" купил у "Уфы" летом 2020 года за 1,5 миллиона евро. Хавбек отличился в своем третьем матче за "красно-белых".

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