Айртон может перейти из "Спартака" в бразильский клуб

Фото: твиттер Айртона Лукаса/Автор неизвестен

Бразильский защитник московского "Спартака" Айртон Лукас может перейти во "Фламенго", сообщает UOL Sport.

По сведениям источника, бразильский клуб практически согласовал аренду футболиста с правом последующего выкупа. Стоит отметить, что Айртон в настоящее время восстановливается после травмы, ранее он получил контузию кости и мышц голени.

В нынешнем сезоне 24-летний Айртон провел за "Спартак" 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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