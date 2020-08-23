Айртон: "Партнеры шутят, что Ещенко мой персональный тренер"

Защитник "Спартака" Айртон рассказал, что часто получает советы от Андрея Ещенко.

"Советом дело не обходится. Все время идет конструктивный подсказ. И в тренировках и в игре по бровке, где находятся запасные. Ещенко, не переставая, что-то всегда подсказывает, что-то мне всегда говорит. Ребята шутят, что он мой персональный тренер. Это здорово, у нас хорошие отношения, он друг. Несмотря на языковой барьер, мы понимаем друг друга, и все по делу", - сказал футболист в клубном интервью.

36-летний Ещенко играет за "Спартак" с лета 2016 года. В составе "красно-белых" он в 2017 году стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

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