Айртон поделился ожиданиями от матча "Спартака" с "Крыльями Советов"

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Айртон поделился ожиданиями от матча "Спартака" с "Крыльями Советов"

Игрок "Спартака" Айртон Лукас рассказал, чего ждет от матча 16-го тура РПЛ с "Крыльями Советов". Об этом информирует твиттер красно-белых.

"Мы хотим набрать три баллам в этой встрече. "Спартак" должен быть как минимум в пятёрке лучших!", - сказал Айртон.

Матч "Спартак" - "Крылья Советов" состоится 9 ноября в Москве на стадионе "Открытие Арена".

У московского клуба 18 очков и 9 место в турнирной таблице РПЛ.

 

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