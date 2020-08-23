Айртон поделился ожиданиями от матча "Спартака" с "Локомотивом"

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Айртон поделился ожиданиями от матча "Спартака" с "Локомотивом"

Игрок "Спартака" Айртон высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ с "Локомотивом".

"Для дерби у нас всегда особый настрой. Безусловно, мы выходим против любого соперника с желанием победить. Победа в дерби имеет особый вкус, это всегда вдвойне приятнее.

У "Локомотива" отличный подбор игроков. Миранчук? С ним нужно быть внимательным, играть с самого начала, накрывать как можно выше, не давать времени и пространства для принятия решений.", - заявил футболист.

Напомним, матч 4-го тура "Спартак" - "Локомотив" состоится сегодня, 23 августа. Начало - в 19:00 (мск).

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