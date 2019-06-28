Айртон приступил к полноценным тренировкам со "Спартаком
Защитник "Спартака" Айртон сегодня, 28 июня, тренировался вместе с командой. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
"Волновались, как там Айртон? Вот он внутри квадрата", - говорится в сообщении.
22-летний игрок занимался вместе с остальными футболистами красно-белых на общих условиях.
Волновались, как там Айртон? Вот он внутри квадрата pic.twitter.com/araW0pEPt5— СЭ Спартак (@spartak_se) 28 июня 2019 г.
Напомним, бразилец был травмирован в матче с "Ростовом" (0:2) на Кубке "Париматч Премьер", врезавшись в рекламный щит.
30 июля "Спартак" сыграет с ЦСКА в рамках Кубка "Париматч Премьер".
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