Айртон прокомментировал дебютный гол за "Спартак"
Защитник "Спартака" Айртон Лукас, который перешел в стан московской команды в нынешнее трансферное окно, рассказал, что думает о дебютном голе.
Айртон забил на первой минуте встречи с "Локомотивом" (4:0).
"Я только начал привыкать к новой команде. Очень счастлив забить первый гол. Поздравляю ребят с хорошим турниром. Три игры - три победы, мы отлично начали предсезонную подготовку", - сказал игрок.
"Спартак" стал победителем Кубка "Матч Премьер" Катаре, одержав три победы в трёх играх с общим счётом 9:1.
Не пропустите: "Спартак" разгромил "Локомотив" и выиграл Кубок "Матч Премьер" | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Гол экс-игрока "Зенита" помог "Ньюкаслу" обыграть "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" впервые не выиграл при Сульшере
-
Айртон прокомментировал дебютный гол за "Спартак"
-
"Милан" обыграл "Наполи" благодаря дублю Пентека
-
"Арсенал" обыграл "Кардифф" в матче 24-го тура АПЛ
-
Сектор болельщиков "Кардиффа" окрасился в желтый цвет в честь пропавшего футболиста
-
Сарри ярко высказался о трансфере игроков
-
В Москве пройдёт сбор подписей в поддержку братьев Кокориных
-
Головин забил первый гол за "Монако"
-
"Ливерпуль" - "Лестер": анонс и прогноз матча 24 тура АПЛ
-
Агуэро забил самый быстрый гол "Манчестер Сити" в АПЛ с 2013 года
-
ПСЖ вместе с Hugo Boss выпустили коллекцию одежды
-
Черышев начнёт матч с "Хетафе" в запасе
-
"Бетис" арендовал игрока ПСЖ
-
Кубок наш: "Спартак" празднует победу в турнире Кубок "Матч Премьер"
-
Любая победа приятна: Федун ярко высказался о матче "Спартака" с "Локомотивом"
-
Роналду встретился с фанаткой, которая пострадала от его удара
-
Защитник "Дженоа" летом перейдет в "Ювентус"
-
1
"Спартак" разгромил "Локомотив" и выиграл Кубок "Матч Премьер"
-
Паредес принял участие в первой тренировке ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10