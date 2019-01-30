Айртон прокомментировал дебютный гол за "Спартак"

Защитник "Спартака" Айртон Лукас, который перешел в стан московской команды в нынешнее трансферное окно, рассказал, что думает о дебютном голе.

Айртон забил на первой минуте встречи с "Локомотивом" (4:0).

"Я только начал привыкать к новой команде. Очень счастлив забить первый гол. Поздравляю ребят с хорошим турниром. Три игры - три победы, мы отлично начали предсезонную подготовку", - сказал игрок.

"Спартак" стал победителем Кубка "Матч Премьер" Катаре, одержав три победы в трёх играх с общим счётом 9:1.

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