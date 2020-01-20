Айртон прокомментировал информацию о возможном уходе из "Спартака"

Защитник московского "Спартака" Айртон Лукас высказался по поводу информации о том, что он может покинуть красно-белых. Об этом сообщает "Чемпионат".



"Официальных предложений пока не было. Читал в интернете, что мной интересуются. Но с момента подписания контракта со "Спартаком" прошел лишь год. Поэтому я всеми мыслями с командой. Сейчас работаю на сборах в Эмиратах и ни на что не отвлекаюсь", - сказал футболист.



Айртон перешёл в "Спартак" зимой 2018 года. В этом сезоне защитник участвовал в 23 матчах, сделав 1 ассист.

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