Айртон прокомментировал информацию о возможном уходе из "Спартака"

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Айртон прокомментировал информацию о возможном уходе из "Спартака"

Защитник московского "Спартака" Айртон Лукас высказался по поводу информации о том, что он может покинуть красно-белых. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Официальных предложений пока не было. Читал в интернете, что мной интересуются. Но с момента подписания контракта со "Спартаком" прошел лишь год. Поэтому я всеми мыслями с командой. Сейчас работаю на сборах в Эмиратах и ни на что не отвлекаюсь", - сказал футболист.

Айртон перешёл в "Спартак" зимой 2018 года. В этом сезоне защитник участвовал в 23 матчах, сделав 1 ассист.

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