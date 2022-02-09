Айртон прокомментировал продление контракта со "Спартаком"
Фото: инстаграм Айртона\Автор неизвестен
Защитник московского "Спартака" Айртон поделился мыслями по поводу подписания нового контракта с красно-белыми, который рассчитан до 2026 года.
"Очень рад, что все произошло именно таким образом. Ждал этого события. Никогда не думал о том, чтобы уйти из "Спартака". Счастлив, что мы договорились о новом контракте.
Надеюсь, что буду приносить пользу команде в каждом матче, и что все мы станем еще сильнее. Как в этом сезоне, так и в следующих", – сказал Айртон.
Также не пропустите: Гави подпишет долгосрочный контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Эджуке поделился мнением об Алексее Березуцком
-
"Барселона" теряет Дани Алвеса на два матча из-за дисквалификации
-
"Реал" рискует остаться без Бензема и Менди на матч с ПСЖ
-
Официально: "Химки" арендовали защитника "Браги"
-
"Барселона" отказалась от идеи подписания Кессье
-
Жоау Феликс рассказал о своих целях
-
Конте высказался о возможном возвращении Эриксена в "Тоттенхэм"
-
Айртон прокомментировал продление контракта со "Спартаком"
-
ЦСКА арендует хавбека "Ривер Плейта": подробности
-
Гави подпишет долгосрочный контракт с "Барселоной"
-
Марсьяль рассказал о своем решении перейти в "Севилью"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать защитника "Боруссии" Дортмунд
-
"Реал" хочет продлить контракт с Винисиусом
-
Левандовски хочет завершить карьеру в "Реале"
-
Диего Коста может перейти в "Аталанту"
-
"Барселона" получила право первоочередного выкупа двух бразильских талантов
-
Федор Кудряшов объявил о разводе с женой
-
1
Канделаки получила должность на ТНТ
-
Джовинко перешел в "Сампдорию"
-
Боец UFC "наехал" на Зума, который избил кошку