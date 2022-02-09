Айртон прокомментировал продление контракта со "Спартаком"

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Айртон прокомментировал продление контракта со "Спартаком"

Фото: инстаграм Айртона\Автор неизвестен

Защитник московского "Спартака" Айртон поделился мыслями по поводу подписания нового контракта с красно-белыми, который рассчитан до 2026 года.

"Очень рад, что все произошло именно таким образом. Ждал этого события. Никогда не думал о том, чтобы уйти из "Спартака". Счастлив, что мы договорились о новом контракте. 

Надеюсь, что буду приносить пользу команде в каждом матче, и что все мы станем еще сильнее. Как в этом сезоне, так и в следующих", – сказал Айртон.

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