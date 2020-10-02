Айртон рассказал об ожиданиях от матча "Зенит" - "Спартак"

Защитник "Спартака" Айртон высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ с "Зенитом".

Встреча состоится завтра, 3 октября, на "Открытие Арена". Начало - в 19:00 (мск).

"Надеюсь, забью и "Зениту". Я делаю все возможное, чтобы помочь команде. Но если сам не отличусь, а команда победит, то сильно не расстроюсь, мы будем делать все для достижения положительного результата", - цитирует бразильца клубная пресс-службе.

У обеих команд после 9 туров РПЛ по 20 баллов.

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