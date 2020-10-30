Айртон высказался о работе с Тедеско в "Спартаке"

Левый защитник московского "Спартака" Айртон поделился мнением о главном тренере своей команды Доменико Тедеско.

"У Тедеско было время на то, чтобы построить команду. Большую часть прошлого сезона мы отработали вместе с ним, и по итогам явно сделаны верные выводы. Тренер лучше узнал команду, нашёл подход к каждому футболисту. Он выбирает оптимальный стартовый состав под каждого соперника, знает сильные стороны игроков, и это даёт результат. Мы чувствуем поддержку Доменико на поле. Но стать первыми не так важно, как оставаться на вершине. Для этого нам потребуются терпение и концентрация", - сказал бразилец.

"Красно-белые" лидируют в РПЛ по итогам 12 туров, опережая идущий вторым ЦСКА на два очка.

Тедеско возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. Его контракт с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

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