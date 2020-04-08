Айртон выставил на аукцион футболку "Спартака", чтобы выручить деньги на борьбу с коронавирусом
Защитник "Спартака" Айртон Лукас выставил свою футболку на аукцион, чтобы выручить деньги на борьбу с пандемией коронавируса.
В своем инстаграме футболист опубликовал снимок с футболкой и подписал пост следующим образом:
"Эта футболка будет продана на сайте ofutebolseimporta.с.br, и вся прибыль от пожертвований будет направлена научным институтам, исследующим коронавирус COVID-19", - написал Айртон.
Me juntei ao @footballforacause, @canalwamo e @carlosleitesports para ajudar quem mais precisa nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Essa camisa será leiloada no site ofutebolseimporta.com.br e todo o lucro das doações destinado a instituições engajadas em reduzir os impactos da Covid-19 na nossa sociedade. Vamos ajudar! #ofutebolseimporta #eumeimporto #todosseimportam
Ранее также поступили защитник "красно-белых" Самуэль Жиго и капитан Георгий Джикия.
По последним данным, в России количество заразившихся коронавирусом - 8 тыс 672 человека, выздоровело - 580 людей, умерли - 63 человека.
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|2
|Локомотив Москва
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|Краснодар
|22
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|4
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|5
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|22
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|6
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|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
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|10
|Урал
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|Оренбург
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