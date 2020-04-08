Айртон выставил на аукцион футболку "Спартака", чтобы выручить деньги на борьбу с коронавирусом

Защитник "Спартака" Айртон Лукас выставил свою футболку на аукцион, чтобы выручить деньги на борьбу с пандемией коронавируса.



В своем инстаграме футболист опубликовал снимок с футболкой и подписал пост следующим образом:

"Эта футболка будет продана на сайте ofutebolseimporta.с.br, и вся прибыль от пожертвований будет направлена научным институтам, исследующим коронавирус COVID-19", - написал Айртон.

Ранее также поступили защитник "красно-белых" Самуэль Жиго и капитан Георгий Джикия.

По последним данным, в России количество заразившихся коронавирусом - 8 тыс 672 человека, выздоровело - 580 людей, умерли - 63 человека.

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