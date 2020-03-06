Айртона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии
Левый защитник "Спартака" Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Об этом сообщает твиттер Бразильской конфедерации футбола.
22-летний фулбек будет готовиться к двум мартовским товарищеским матчам. Соперники "селесао" пока неизвестны.
Напомним, что бразильцы без Айртона, которого не отпустил клуб, отобрались в финальную стадию олимпийского футбольного турнира.
В текущем сезоне игрок провёл за "Спартак" 25 матчей и сделал 1 ассист.
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