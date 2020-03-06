Айртона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии

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Айртона вызвали в олимпийскую сборную Бразилии

Левый защитник "Спартака" Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Об этом сообщает твиттер Бразильской конфедерации футбола.

22-летний фулбек будет готовиться к двум мартовским товарищеским матчам. Соперники "селесао" пока неизвестны.

Напомним, что бразильцы без Айртона, которого не отпустил клуб, отобрались в финальную стадию олимпийского футбольного турнира.

В текущем сезоне игрок провёл за "Спартак" 25 матчей и сделал 1 ассист.

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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