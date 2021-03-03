Айзейя Томас грубо отреагировал на слова Златана Ибрагимовича

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Айзейя Томас грубо отреагировал на слова Златана ИбрагимовичаЭкс-разыгрывающий "Бостон Селтикс" Айзейя Томас резко отреагировал на слова форварда "Милана" Златана Ибрагимовича, который выразил мнение, что Леброну Джеймсу лучше воздержаться от политических высказываний, поскольку он спортсмен, а не политик.

"Расизм и политика – разные вещи. Мы, спортсмены, объединяем мир, политики – разделяют. Каждый приветствуется, неважно, откуда ты, мы делаем что можем, чтобы объединяться.

Мы не занимается другими вещами, если мы в них плохи, иначе я бы пошел в политику. Спортсмены должны быть спортсменами, политики должны быть политиками", – ранее заявил Ибрагимович.

"Заткнись", – такой была реакция на высказывание футболиста, со стороны Томаса.

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