"АЗ Алкмаар" - "Фейеноорд" - 0:3 (обзор)

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"АЗ Алкмаар" - "Фейеноорд" - 0:3 (обзор)Смотрите видеообзор финального матча за Кубок Голландии, в котором "Фейеноорд" разгромил "АЗ Алкмаар".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 32 81
2 Аякс 31 70
3 АЗ 32 68
4 Фейеноорд 32 60
5 Утрехт 31 49
6 Херенвен 32 46
7 Витесс 32 45
8 Зволле 32 44
9 АДО Ден Хааг 32 43
10 Эксельсиор 32 40
11 Хераклес 32 38
12 ВВВ Венло 31 34
13 Гронинген 31 33
14 Виллем II 32 33
15 НАК Бреда 32 30
16 Рода ЮК 32 27
17 Спарта Роттердам 32 27
18 Твенте 32 23
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